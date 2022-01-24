Почему слишком много игрушек — это плохо?

Почему избыток игрушек вреден для ребенка

Это приводит к перевозбуждению нервной системы ребенка и негативно отражается на его способности к обучению и креативной игре. Как взрослым трудно сосредоточиться на работе в захламленном офисном помещении, так и ребенку, окруженному горами игрушек, тяжело сконцентрироваться на какой-то одной из них — и он просто теряет к ним интерес, пишет Deti.mail.ru.

В то же время, как показывают исследования, если у ребенка всего несколько игрушек, он может сосредоточиться на каждой из них, включить фантазию и воображение — и начать играть. А пользу творческой игры для детского развития трудно переоценить.

Кроме того, когда у ребенка слишком много игрушек, он перестает их ценить, прекращает испытывать благодарность за то, что они у него есть. Обидно, когда видишь, что какая-нибудь отнюдь не дешевая игрушка, с любовью выбранная вами в подарок сыну или дочери, валяется на полу и ее равнодушно пинают, проходя мимо.

Что же делать?

Вас спасут расхламление и систематизация. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Нужно быть готовым к тому, что будет много крика, протестов и скандалов, но детям придется понять, что жить в окружении игрушечных завалов невозможно.

Когда игрушек станет на порядок меньше, их можно будет упорядочить и систематизировать. От этого легче станет всем: дети будут знать, какие игрушки у них есть, где они хранятся и куда их складывать, когда игра закончена. А родителям больше не придется в ужасе смотреть на покрытый ровным игрушечным слоем пол и по ночам наступать босыми ногами на детальки конструктора и прочие неожиданные предметы. Во всяком случае, шансы на это снизятся.

Как навести порядок в игрушках

Первый шаг — инвентаризация. Вам нужно составить список всех игрушек, имеющихся в вашем доме. Затем разделить их на группы:

“оставить для игры”