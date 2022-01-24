Почему слишком много игрушек — это плохо?
Почему избыток игрушек вреден для ребенка
Это приводит к перевозбуждению нервной системы ребенка и негативно отражается на его способности к обучению и креативной игре. Как взрослым трудно сосредоточиться на работе в захламленном офисном помещении, так и ребенку, окруженному горами игрушек, тяжело сконцентрироваться на какой-то одной из них — и он просто теряет к ним интерес, пишет Deti.mail.ru.
В то же время, как показывают исследования, если у ребенка всего несколько игрушек, он может сосредоточиться на каждой из них, включить фантазию и воображение — и начать играть. А пользу творческой игры для детского развития трудно переоценить.
Кроме того, когда у ребенка слишком много игрушек, он перестает их ценить, прекращает испытывать благодарность за то, что они у него есть. Обидно, когда видишь, что какая-нибудь отнюдь не дешевая игрушка, с любовью выбранная вами в подарок сыну или дочери, валяется на полу и ее равнодушно пинают, проходя мимо.
Что же делать?
Вас спасут расхламление и систематизация. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Нужно быть готовым к тому, что будет много крика, протестов и скандалов, но детям придется понять, что жить в окружении игрушечных завалов невозможно.
Когда игрушек станет на порядок меньше, их можно будет упорядочить и систематизировать. От этого легче станет всем: дети будут знать, какие игрушки у них есть, где они хранятся и куда их складывать, когда игра закончена. А родителям больше не придется в ужасе смотреть на покрытый ровным игрушечным слоем пол и по ночам наступать босыми ногами на детальки конструктора и прочие неожиданные предметы. Во всяком случае, шансы на это снизятся.
Как навести порядок в игрушках
Первый шаг — инвентаризация. Вам нужно составить список всех игрушек, имеющихся в вашем доме. Затем разделить их на группы:
“оставить для игры”
“оставить на хранение” (это могут быть игрушки, связанные у вас с сентиментальными воспоминаниями, какие-то семейные реликвии, передаваемые по наследству из поколения в поколение, коллекционные игрушки, которые можно поставить в шкаф за стекло)
“выбросить, подарить или продать”
Игрушки из группы “оставить для игры” необходимо организовать таким образом, чтобы они были хорошо видны и легко доступны для ребенка. Две трети из этих игрушек сразу спрячьте в шкаф или еще куда-то.
Раз в месяц проводите “игрушечную ротацию”, чтобы создавать эффект новизны: часть игрушек убирайте и вместо них доставайте те, что были спрятаны.
При этом нужно следить, чтобы в том игрушечном наборе, который доступен для ребенка, присутствовали игрушки из разных категорий.
Какие категории игрушек бывают
Манипулятивно-функциональные игрушки: конструкторы, кубики, пазлы, пирамидки, матрешки, шнуровки, головоломки, приспособления для игры с водой и песком и так далее. Такие игрушки помогают развивать мелкую и крупную моторику, ловкость и координацию движений.
Активные игрушки: спортинвентарь, мячики, лазалки, горки — словом все, что помогает физическому развитию ребенка.
Обучающие игрушки: настольные игры, магнитная азбука, сортеры и так далее.
Креативные игрушки: материалы для поделок, краски, фломастеры, пластилин, музыкальные игрушки, цифровые музыкальные приложения и приложения для рисования.
“Фантазийные” игрушки: куклы, плюшевые игрушки, персонажи из кукольного театра, всевозможные машинки, тракторы, бульдозеры, инвентарь для ролевых игр — шляпы, маски, костюмы, аксессуары.
Что такое “хорошие игрушки”?
Когда вы думаете, какую игрушку купить для ребенка, отдайте предпочтение той, которая соответствует его возрасту и уровню развития, советуют специалисты. При этом она должна стимулировать стремление ребенка к обучению, поддерживать его интерес к игре, пробуждать креативность и быть при этом прочной и безопасной. Тяжеловатый выбор, не так ли?
Однако речь при этом не идет о каких-то дорогих, сложных игрушках.
Этим требованиям, между прочим, идеально отвечают самые простые предметы домашнего обихода.
Картонные коробки, кастрюли, кухонные принадлежности, всевозможные ведра, тазы, картонные трубки от бумажных полотенец и туалетной бумаги, пластиковые контейнеры и чашки-матрешки. Все это — превосходные развивающие игрушки для детей разного возраста.