Maxima замораживает на длительное время цены более чем на сотню товаров повседневного спроса

«Maxima уже на протяжении десятилетий составляет сильную конкуренцию всем участникам рынка благодаря самой дешевой корзине для покупок и высококачественным товарам», — сказал Эдвинас Волкас, генеральный директор Maxima Eesti. Если два года назад компания запустила с этой целью специальную ценовую программу «Низкая цена Maxima», то в условиях сегодняшнего ценового давления одна из крупнейших розничных сетей Эстонии продвинулась еще дальше.

«Многие поставщики перед Новым годом объявили о повышении цен, поскольку за последний год выросли различные входные цены, от цен на электроэнергию и топливо до цен на сырье, и это сильно повлияло на их деятельность», — отметил Волкас. По его словам, сейчас компания ведет переговоры со многими местными производителями, чтобы и в дальнейшем обеспечивать максимально широкий ассортимент их продукции на прилавках Maxima.

«В то же время мы делаем все от нас зависящее, чтобы удерживать конечные цены как можно большего количества товаров на низком уровне как можно дольше, потому что мы также должны считаться и с тем, чего ждут от нас покупатели — самой дешевой повседневной потребительской корзины на рынке. Несмотря на ценовое давление, мы хотим сдержать это обещание и в этом году», — сказал генеральный директор Maxima Eesti.

Таким образом, компания решила зафиксировать на длительный срок цены более чем на сотню дешевых товаров повседневного спроса. На некоторые товары цены еще дополнительно снижены, а ставка скидки может достигать 39%. В основном это повседневные продукты питания. Для того чтобы потребители могли легко найти эти товары в магазинах Maxima, они отмечены специальным ценником «Стабильно дешево».