Решение, которое позволяет жителям Эстонии экономить несколько миллионов евро в год

Другими словами, каждый раз, когда вы совершаете покупки в магазине Maxima, вы копите деньги Maxima. В денежном выражении 1 единица денег Максима равна 1 евро. Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 99% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте AITÄH бонусными деньгами, причем не важно, платите вы в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima можно увидеть в чеке покупки или в приложении.

Очень просто! Если вы сделаете себе карту клиента Maxima, то вдобавок к тому, что для вас будут действовать различные специальные кампании, отличные скидки, предложения и другие преимущества программы, на карту AITÄH будет начисляться 1% бонусных денег с каждой покупки, которые можно использовать при последующих покупках. Клиенты Maxima в Эстонии уже сейчас собирают каждый год более четырех миллионов евро бонусных денег!

Вы знаете, сколько в среднем тратит на еду одна эстонская семья в месяц? Например, живущая в Таллинне семья из четырех человек с двумя маленькими детьми тратит в среднем на еду 350-450 евро в месяц, стоимость одной продуктовой корзины обычно составляет от 40 до 60 евро. В то же время для проживающей в Харьюмаа семьи из шести человек с четырьмя детьми разного возраста ежемесячные расходы на питание составляют 600-700 евро, одна продуктовая корзина стоит в среднем 80-100 евро. С картой AITÄH обе семьи получают бесплатно одну продуктовую корзину в год! Как это возможно?

Уже несколько лет одна из крупнейших местных сетей розничной торговли помогает жителям Эстонии экономить почти пять миллионов евро в год. Все это стало возможным благодаря решению, которое поставляется с множеством выгодных предложений! Кроме того, его просто использовать, оно не имеет срока и его даже не нужно носить с собой в кошельке, достаточно будет приложения Maxima, в которое оно уже автоматически добавлено. Да, речь идет о карте клиента Maxima, карте AITÄH!

Владелец карты AITÄH может пользоваться различными преимуществами. В дополнение к общим выгодным предложениям и кампаниям, для них также могут действовать скидки, связанные, например, с совершением покупок в конкретном магазине. Это также может означать обмен информацией о различных продуктах и услугах, а также приглашение участвовать в какой-нибудь интересной потребительской игре или лотерее! Кстати, подавляющее большинство скидок для владельцев карт часто составляет 40-50% от обычной цены и распространяется не только на продукты, но и на другие товары, нужные для кухни.

Но где найти информацию обо всех этих интересных предложениях? Практически везде, где бывает клиент Maxima и через разные информационные каналы, которыми он пользуется! Эти предложения можно найти на кассах магазинов Maxima, в чеках покупок, по телефону или электронной почте, в приложении Maxima, в наших аккаунтах в социальных сетях, а также их можно увидеть, войдя в аккаунт AITÄH.

В дополнение к собственным предложениям Maxima, владелец карты AITÄH также может пользоваться скидками в партнерских компаниях. Например, клиент Maxima может делать покупки по более выгодным ценам как в Euroapteek, так и в Pere Optika. Информацию о предложениях наших партнеров также можно найти на кассах магазинов Maxima, на чеках, а также в других местах, например, на сайте карты AITÄH.

Каковы здесь преимущества приложения Maxima?

Также уменьшить счета в продуктовом магазине можно, подумав о своих покупках перед походом в магазин и контролируя затраты уже будучи в магазине. В дополнение к составленному дома списку покупок, уложиться в желаемый бюджет при посещении магазина также поможет приложение Maxima, в которое карта AITÄH уже автоматически включена.

После добавления каждого товара в корзину в приложении также можно увидеть, насколько увеличился счет магазина. Точно так можно следить за различными скидками и выгодными предложениями для владельцев карт клиентов Maxima, не говоря уже об истории прошлых покупок.

Как можно сделать карту AITÄH?

Думаете, что вам тоже может быть полезна карта AITÄH? Карту клиента Maxima может оформить любой человек, достигший 18-летнего возраста. Карту AITÄH можно приобрести в любом из 83 магазинов Maxima по всей Эстонии. Карта AITÄH стоит 1 евро и не имеет срока. Виртуальную карту AITÄH можно создать себе без дополнительной платы.

Совершите следующую покупку в Maxima с умом и обязательно возьмите с собой карту AITÄH! Перед походом в магазин обязательно ознакомьтесь с тем, какие скидки и выгодные предложения действуют на данный момент именно для владельцев карты AITÄH. Кроме того, вы найдете хороший обзор наших выгодных предложений на нашей еженедельной странице для клиентов.