Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года

Финансовая сфера жизни станет для Раков очень важной, но помощи от звезд в этом направлении ожидать не стоит, особенно 28 и 29 января. Чтобы восполнить недостаток фортуна, можно будет воспользоваться тремя надежными способами привлечения денег и удачи в финансовой сфере. Павел Глоба настоятельно советует Ракам следить за здоровьем и бороться с вредными привычками. В любовной сфере возможны неприятные ситуации, всплеск негативных эмоций. В отношениях нужно искать возможности для сглаживания любых противоречий.

Лучше недели для любовных приключений попросту нет. Можно отправляться в совместные путешествия со второй половинкой, либо искать любовь на просторах интернета, знакомиться на улице, на работе. Очень важно научиться распознавать людей, которые лишают удачи. Их тоже может притянуть магнит обаяния Близнецов, но с ними взаимодействие будет деструктивным. Что касается работы, то практически любой ее тип будет эффективным. Если будет возможность сменить обстановку или поправиться в командировку, стоит воспользоваться ею.

Некоторые проблемы могут ожидать Тельцов в любовной сфере. Это произойдет из-за того, что вторая половинка захочет внимания, но многим Тельцам придется решать рабочие неурядицы, посвящая работа много времени. Возможны ссоры на пустом месте. Важно научиться восстанавливаться после них, чтобы не терять продуктивности и эффективности в работе и делах. Успехи в работе, к сожалению, потребуют вложения сил и времени. Трудолюбивым Тельцам улыбнется удача, но для достижения новых высот придется попотеть — это уж точно.

Овнам стоит быть осторожнее 24, 29 и 30 января. В эти дни энергетика ночных светил окажется не самой благоприятной для общения с людьми. Нужно будет опасаться манипуляторов и энергетических вампиров. Важно научиться защищаться от таких людей. В работе лучше действовать самостоятельно, особенно занимаясь поисками новых источников дохода. Для поиска любви время не самое лучшее, а вот проведению совместного времени с любимым человеком ночные светила более чем благоволят. Важно показать второй половинке, что она не одна, пишет Dailyhoro.ru .

Лев

Наступает идеальное время для преодоления препятствий и саморазвития. На первое место выходит саморазвитие, так что можно взять на вооружение советы по работе над собой. В работе и бизнесе возможен некоторый застой. В любви тоже не все будет гладко — соглашаться с партнером будет сложнее. Возможны сильные ссоры. Астролог советует воспринимать этот период как проверку отношений на прочность. Те Львы, которые не смогут находить компромиссы, будут иметь огромные проблемы. Есть вероятность того, что они останутся одни.

Дева

У Дев возможны вспышки негатива и грусти, особенно в дни диссонанса ночных светил — 27 и 28 января. В такие минут желательно помнить о силе улыбки, ведь улыбаться полезно даже когда вам грустно. В любовной сфере все пойдут наперекосяк, поэтому лучше не начинать отношений и стараться как можно больше времени заниматься собой, своим здоровьем и делами. Что касается работы, то тут Павел Глоба отмечает, что лучше попридержать свои идеи и мысли. Не нужно ничем делиться с коллегами и начальством, потому что они не смогут оценить порыв Дев по достоинству.

Весы

Весам на этой неделе можно смело уходить с головой в любовь. Это идеальное время для новых знакомств и романтики. Не нужно сдерживать свои эмоции. Можно признаваться в любви. Также можно заниматься духовными практиками — например, медитацией на создание успешного будущего, либо чтением молитв. Большие успехи ждут Весов в творческой сфере. Можно будет делиться своими идеями, открывать новый бизнес, заниматься поисками увлечений. Астролог рекомендует быть осторожнее, занимаясь спортом. Физическое переутомление опасно.

Скорпион