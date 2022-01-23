Ранние признаки рака: 5 сигналов тела, которые лучше не игнорировать

Специалисты Медицинской школы Джонса Хопкинса рассказали о возможных ранних признаках рака и посоветовали обращать внимание на некоторые “сигналы тела”. Появление этих симптомов не обязательно указывает именно на рак — тем не менее, чтобы быть в безопасности, нужно обязательно посетить терапевта, заметив их, пишет MedikForum.ru.

Необъяснимая потеря веса. Врачи называют синдром потери веса при заболевании раком “кахексией”: она характеризуется повышенным метаболизмом, потерей скелетных мышц, утомляемостью, потерей аппетита. До 40% пациентов замечают как первый сигнал заболевания именно свое странное истощение, слабость, похудение.

Усталость. Ощущение усталости у заболевших раком отличится от потери энергии в случае переутомления или недосыпа. Раковая опухоль вбирает питательные вещества, получаемые организмом. Подобное “воровство” провоцирует необычайно сильный упадок сил.

“Усталость, которая не проходит после отдыха, может быть ранним признаком рака”.

Лихорадка. Лихорадка может быть распространенным симптомом простуды и гриппа и проходит сама по себе. Но также она может быть сигналом рака. Вот ее характеристики: активизируется ночью, возникает при отсутствии инфекционных симптомов, провоцирует сильную ночную потливость.

Боль. Если вы длительное время испытываете боль, причину которой не можете объяснить, необходимо обсудить это с врачом.

Изменения кожи. Необычные родинки, шишки или уплотнения, постоянно кровоточащие ранки на теле — это всегда повод для визита к медикам и проверки данных нарушений. Свидетельствовать о возможной инфекции или раке также может пожелтение кожи. Язвы слизистой тоже могут сигналить о возникновении онкопатологии: например, они являются ранним признаком рака полости рта.