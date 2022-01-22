Почему он пропал после первого свидания: 3 неочевидных причины(2)
Кажется, что все шло по плану: ты с твоим новым другом провела чудесный вечер, было столько общих тем для разговора, шуток и веселья. А в итоге на следующее утро (да и после него) он не перезвонил. Почему?
Сразу появляются неприятные мысли: “Со мной что-то не так, он нашел девушку лучше”, в более тяжелых случаях — “Я вообще не достойна любви и внимания”. Тати Салимова, психолог и основательница школы “Девушек на выданье”, рассказывает, что в этой ситуации действительно не так, пишет Lady.mail.ru.
У него другие вкусы
Главная рекомендация, которую можно дать тем, кто переживает из-за того, что мужчина не спешит напоминать о себе после первой встречи, — не искать причину в себе. Хватит искать в себе недостатки, стараясь соответствовать чужим ожиданиям, анализировать каждое свое слово и действие, пытаясь найти причину молчания потенциального бойфренда.
Возможно, ты удивишься, но часто повод таких исчезновений не в тебе, а во вкусах мужчины. Да, ты ему не понравилась, однако не из-за “ошибок”, а личных предпочтений. И это нормально: ему не понравился твой цвет волос, манера говорить или он не нашел между вами ничего общего. Что ж, хорошо, что он понял это сейчас, сразу и не занял у тебя много времени, дав свободу на выбор более подходящего для тебя партнера.
Он заметил твою неестественность
Самое главное — понравится ли он тебе: приятны ли его манеры, хочется ли хохотать над его шутками, есть ли что обсудить. Что он подумает о тебе — дело второстепенное. Кстати, такой подход поможет расслабиться и не нервничать по каждой мелочи, ведь когда ты пытаешься понравиться кому-то, ты вгоняешь себя в стресс, и это считывается другими. Спокойствие, уверенность и естественность притягивают окружающих.
Подумай, для чего ты вообще ходишь на свидания: чтобы очаровать будущего мужа или для собственного удовольствия? Второе и только второе! Мужчины будут появляться и исчезать по миллиону причин, а воспоминания о хорошем вечере (даже не имевшем продолжения) останутся надолго.
Твой личный комфорт и счастье всегда стоят на первом месте. Осознав это, проще расслабиться на свидании и играючи, легко и весело наслаждаться каждой встречей.
Он не готов к серьезным отношениям
Мечта многих одиноких людей — гармоничные и долгосрочные отношения, но не каждый, с кем ты выпила чашечку кофе в субботу вечером, даст отчество твоим детям. В целом, нормально думать о создании семьи, да и в желании остепениться нет ничего плохого.
Тем не менее, человек, который позвал тебя на встречу, необязательно думает точно так же. Возможно, он согласился на свидание, чтобы скоротать вечер, хорошо провести время, развеяться, но к серьезному роману он не готов.
Кстати, каждому человеку нужно разное количество времени, чтобы понять, когда они готовы вступить в отношения. Кому-то пару месяцев, кому-то год, кому-то — больше. Но время в одиночестве не нужно считать “потерянным”: это отличное время для роста и понимания собственных запросов.
Чтобы в жизнь пришли новые люди и события, нужно четко знать, чего ты хочешь и что тебе точно не подходит.