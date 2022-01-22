Почему он пропал после первого свидания: 3 неочевидных причины

Кажется, что все шло по плану: ты с твоим новым другом провела чудесный вечер, было столько общих тем для разговора, шуток и веселья. А в итоге на следующее утро (да и после него) он не перезвонил. Почему?

Сразу появляются неприятные мысли: “Со мной что-то не так, он нашел девушку лучше”, в более тяжелых случаях — “Я вообще не достойна любви и внимания”. Тати Салимова, психолог и основательница школы “Девушек на выданье”, рассказывает, что в этой ситуации действительно не так, пишет Lady.mail.ru.

У него другие вкусы

Главная рекомендация, которую можно дать тем, кто переживает из-за того, что мужчина не спешит напоминать о себе после первой встречи, — не искать причину в себе. Хватит искать в себе недостатки, стараясь соответствовать чужим ожиданиям, анализировать каждое свое слово и действие, пытаясь найти причину молчания потенциального бойфренда.

Возможно, ты удивишься, но часто повод таких исчезновений не в тебе, а во вкусах мужчины. Да, ты ему не понравилась, однако не из-за “ошибок”, а личных предпочтений. И это нормально: ему не понравился твой цвет волос, манера говорить или он не нашел между вами ничего общего. Что ж, хорошо, что он понял это сейчас, сразу и не занял у тебя много времени, дав свободу на выбор более подходящего для тебя партнера.

Он заметил твою неестественность

Самое главное — понравится ли он тебе: приятны ли его манеры, хочется ли хохотать над его шутками, есть ли что обсудить. Что он подумает о тебе — дело второстепенное. Кстати, такой подход поможет расслабиться и не нервничать по каждой мелочи, ведь когда ты пытаешься понравиться кому-то, ты вгоняешь себя в стресс, и это считывается другими. Спокойствие, уверенность и естественность притягивают окружающих.

Подумай, для чего ты вообще ходишь на свидания: чтобы очаровать будущего мужа или для собственного удовольствия? Второе и только второе! Мужчины будут появляться и исчезать по миллиону причин, а воспоминания о хорошем вечере (даже не имевшем продолжения) останутся надолго.