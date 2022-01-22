Трансинвалидность: странная мода или настоящее психическое расстройство?

“Меня знали как парализованного, что лишало меня возможности сделать выбор — пользоваться коляской или нет, — рассказывал Шон в своем интервью в 2007 году. — Отсутствие выбора для меня оказалось благом. Это было то, что мне было нужно. У меня была необходимость в коляске”.

Позже он женился: его супруга была полностью парализована и передвигалась только с помощью инвалидного кресла, Шон тоже максимум времени проводил в нем — тогда пара переехала в новый город, где никто не знал, что в действительности Шон может ходить.

Дальше — больше: повзрослев, он начал брать в аренду инвалидные кресла и ездил на них дома. Сначала он делал это в подвале, чтобы никто не увидел, а потом уже и в открытую — в 20 лет он купил свое собственное кресло и начал выезжать на нем из дома.

Трансинвалиды достигают своей цели самыми разными способами. Американец Шон О’Коннор уверяет, что еще в три года ему показалась классной идея полного паралича — тогда мальчик как раз вывихнул ногу и некоторое время носил ортез.

У психиатров для этого явления есть научное название — расстройство восприятия целостности тела (Body Integrity Identity Disorder). Именно такой психиатрический диагноз ставят людям, стремящимся нанести себе увечья и приобрести инвалидность.

Все дело в том, что таких людей — для них придуман специальный термин “трансинвалиды” — тяготит их здоровье, полноценное функционирование организма и отсутствие явных дефектов. Они уверяют, что им некомфортно в собственном теле, а потому они всеми силами стремятся к тому, чтобы в их теле появилась хоть какая-то аномалия, отличающая их от нормы. Чтобы добиться этого, они наносят себе увечья или просто сознательно ограничивают свою подвижность или другие функции организма.

Слово “инвалид” звучит не всегда позитивно и часто ассоциируется с болезнями, ограничениями, проблемами со здоровьем. Но далеко не все воспринимают это слово таким образом: для некоторых состояние инвалидности становится желанным, и они прилагают все усилия, чтобы достичь его, пишет health.mail.ru.

В дальнейшем, впрочем, Шон развелся с женой и начал пользоваться инвалидным креслом меньше. Уже в 2008 году он рассказывал, что 98% времени, когда он был дома, он ходил собственными ногами, а не передвигался в коляске. Это было связано с тем, что женщина, с которой он жил, не принимала его трансинвалидность, а кроме того, он практически лишился средств на обустройство дома, в котором можно было бы свободно передвигаться в инвалидном кресле. Он рассказывал, что необходимость ходить вызывала у него серьезные переживания и стресс.

Не менее примечательна история Джевел Шупинг, которая с детства мечтала ослепнуть. Способность видеть мешала ей жить и делала некомфортным существование в собственном теле. Когда Джевел была подростком, она купила себе белую трость, такую, которой пользуются незрячие люди, после она начала передвигаться с ней и в темных очках, чуть позже она освоила шрифт Брайля и с легкостью читала написанные им книги.

Она искала способ потерять зрение и нашла его. Осуществить задуманное ей удалось в 2006 году, тогда Джевел было 30 лет. Для того, чтобы ослепнуть, она решила использовать одно из средств бытовой химии. Врачи предприняли несколько попыток спасти зрение, которые оказались безуспешными. Шупинг торжествовала, ведь ее мечта сбылась. В одном из своих интервью она рассказала, что после потери зрения она стала по-настоящему счастлива.

Явление трансинвалидности еще не слишком распространено, однако уже стало спорным в обществе. Многие люди, особенно те, кто действительно имеет те или иные ограничения по здоровью, приводящие к настоящей инвалидности, относятся к этому явлению резко отрицательно, называя действия трансинвалидов оскорбительными и нарушающими все возможные нормы.

С другой стороны, психиатры призывают относиться к этому явлению с пониманием.

Так как трансинвалидность считается настоящим психическим заболеванием, требующим лечения под контролем специалиста.

Человек, который страдает этим нарушением, не способен “взять себя в руки” и мгновенно почувствовать себя комфортно в своем теле — на это могут уйти месяцы или даже годы терапии, которые будут неэффективны без желания самого пациента.