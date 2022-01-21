Кето-диета: как правильно начать, чтобы не навредить здоровью

Не голодайте

Продукты, содержащие углеводы, как правило входят в “базовый” набор и нередко являются существенной частью ежедневного рациона. Рис, макароны, каши, хлеб, картошка — не так-то просто быстро найти им замену. Часто вместо того, чтобы попытаться найти здоровую альтернативу, люди просто начинают есть меньше — и погружают организм в состояние сильного стресса. В итоге может существенно нарушиться обмен веществ, а потерянный вес — вернуться снова, пишет Домашний Очаг.

Ешьте жирные продукты

Еще одна плохая идея: дополнить отказ или сокращение углеводов диетой с низким содержанием жиров. Во-первых, ненасыщенные жиры жизненно необходимы нашему организму: они помогают усваивать витамины. А, во-вторых, жир — это самый доступный альтернативный источник энергии, который может заменить углеводы. Если вы откажетесь от него, организм либо заставит вас есть больше сладостей и сахара, либо просто начнет саботировать ваши попытки похудеть, запасая все калории в жир.

Старайтесь разнообразить свое меню

Курина грудка и салат. Повторить 100 раз. Неудивительно, что низкоуглеводная диета кажется скучной, а после ее завершение мы не можем смотреть на белое мясо и зеленые овощи годами. Между тем существует немало полезных и вкусных низкоуглеводных рецептов, не стоит истреблять курицу!

Обязательно ешьте овощи

Если вы всерьез намерены дожить до ста лет в добром здравии, основой вашего рациона должны стать овощи с низким содержанием крахмала: шпинат, грибы, перец, капуста, спаржа и другие. В них много клетчатки, витаминов и минералов, а также антиоксидантов и фитохимикатов, которые помогают нам справляться с болезнями и даже возрастными изменениями. Ешьте больше овощей, вне зависимости от того, какого типа рациона вы придерживаетесь.

И клетчатку