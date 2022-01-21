Кето-диета: как правильно начать, чтобы не навредить здоровью
Не голодайте
Продукты, содержащие углеводы, как правило входят в “базовый” набор и нередко являются существенной частью ежедневного рациона. Рис, макароны, каши, хлеб, картошка — не так-то просто быстро найти им замену. Часто вместо того, чтобы попытаться найти здоровую альтернативу, люди просто начинают есть меньше — и погружают организм в состояние сильного стресса. В итоге может существенно нарушиться обмен веществ, а потерянный вес — вернуться снова, пишет Домашний Очаг.
Ешьте жирные продукты
Еще одна плохая идея: дополнить отказ или сокращение углеводов диетой с низким содержанием жиров. Во-первых, ненасыщенные жиры жизненно необходимы нашему организму: они помогают усваивать витамины. А, во-вторых, жир — это самый доступный альтернативный источник энергии, который может заменить углеводы. Если вы откажетесь от него, организм либо заставит вас есть больше сладостей и сахара, либо просто начнет саботировать ваши попытки похудеть, запасая все калории в жир.
Старайтесь разнообразить свое меню
Курина грудка и салат. Повторить 100 раз. Неудивительно, что низкоуглеводная диета кажется скучной, а после ее завершение мы не можем смотреть на белое мясо и зеленые овощи годами. Между тем существует немало полезных и вкусных низкоуглеводных рецептов, не стоит истреблять курицу!
Обязательно ешьте овощи
Если вы всерьез намерены дожить до ста лет в добром здравии, основой вашего рациона должны стать овощи с низким содержанием крахмала: шпинат, грибы, перец, капуста, спаржа и другие. В них много клетчатки, витаминов и минералов, а также антиоксидантов и фитохимикатов, которые помогают нам справляться с болезнями и даже возрастными изменениями. Ешьте больше овощей, вне зависимости от того, какого типа рациона вы придерживаетесь.
И клетчатку
Низкоуглеводная диета — это не только белок и полезные жиры. Очень важно, чтобы каждый день вы получали достаточно клетчатки и пищевых волокон, в противном случае ваше пищеварение может нарушиться. Чтобы поддерживать здоровье пищеварительной системы и противостоять развитию колоректального рака, мы должны ежедневно получать не менее 20 (а лучше 35) грамм клетчатки.
Не увлекайтесь спортом
В первые недели после перехода на низкоуглеводную диету резко снижается уровень энергии. Это связано с тем, что организму требуется время, чтобы адаптироваться к новым правилам и начать использовать в качестве источника энергии жир вместо привычных углеводов. Поэтому важно в первое время снизить нагрузки и не терзать себя интенсивными тренировками. Наиболее подходящими видами активности в это время станут пешие прогулки и йога.
Считайте калории
Кажется, что для тех, кто сидит на низкоуглеводной диете это невозможно — ведь список “разрешенных” продуктов слишком ограничен. Но дело в том, что почти все продукты, богатые белком и жиром, содержат много калорий и даже небольшие порции могут оказаться излишне калорийными. Особенно коварны орехи и сыр: даже в маленьких порциях может содержаться до половины всей дневной нормы калорий!
Откажитесь от алкоголя
Строго говоря, если вы по-настоящему хотите сбросить вес и поправить здоровье, лучше отказаться от алкоголя совсем. Даже те разновидности напитков, в которых содержание углеводов низко, плохо сказываются на фигуре: алкоголь повышает уровень сахара в крови и негативно влияет на сон, а недосып приводит к нарушению пищевого поведения. Так что лучшее, что вы можете сделать — отказаться от спиртных напитков. Полностью.