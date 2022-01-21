Как уменьшить скольжение подошвы новой и старой обуви зимой: 3 полезных совета

1. Наждачная бумага

Она поможет, если речь идет о новой обуви. В процессе ношения ботинок и сапог на подошве образуются микротрещинки и царапины, которые улучшают сцепление с дорожным покрытием, а вот новая обувь таким свойством не обладает. Чтобы снять новую поверхность с подошвы и немного повредить ее, можно воспользоваться наждачной бумагой. Это поможет создать более грубую и текстурированную поверхность и тем самым улучшить сцепление подошвы с землей, пишет pulse.mail.ru.

Если наждачной бумаги под рукой нет, можно воспользоваться самой обычной пилочкой для ногтей. Лучше если она будет металлической.

2. Лак для волос

В специализированных магазинах можно приобрести самые разнообразные средства для обуви, в том числе, и спреи, которые уменьшают скольжение подошвы. Но, если пора выходить на улицу, а ничего специального под рукой нет, решить проблему поможет лак для волос. Он образует на подошве липкий слой, который не даст обуви скользить на льду и замерзшей земле.

Естественно, долго работать такое средство не будет, поэтому процедуру следует повторять с периодичностью раз в несколько дней.

3. Текстильная краска

Краску, которая наносится на одежду, можно купить в магазинах для творчества. В отличие от других подобных средств, текстильная краска обладает повышенной прочностью и отлично наносится на гладкие поверхности. Выберите оттенок, соответствующий цвету вашей обуви, и нанесите его на подошву в области пальцев и пятки. Краска будет держаться дольше чем лак для волос, но все же считать, что она навсегда спасет от падений из-за скользкой подошвы, не стоит — процедуру тоже придется периодически повторять.

Желаем вам хорошей зимы и безопасных прогулок в любую погоду!