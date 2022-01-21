9 главных правил детской безопасности дома

Правило 1: Всегда разрезайте на дольки виноградины, сэндвичи и другую пищу, которой ребенок может подавиться

Небольшая по размеру, круглая по форме или очень твердая еда может представлять опасность для маленьких детей. Поэтому американские педиатры рекомендуют разрезать такую пищу на маленькие кусочки, размером примерно с кончик мизинца, вплоть до пятилетнего возраста детей. Считается, что к этому возрасту ребенок уже может достаточно хорошо пережевывать любую пищу, пищет Deti.mail.ru.

Когда вы в первый раз даете ребенку ненарезанную еду, объясните ему, что это еда для больших детей.

Расскажите о правилах, которые должны соблюдать все большие дети, когда едят: есть нужно сидя, не отвлекаясь и не торопясь, хорошо пережевывая пищу.

Однако далеко не все пятилетки готовы к переходу на этот важный этап. Тем из них, кто очень активен и не может спокойно сидеть, а постоянно прыгает, бегает и разговаривает с набитым ртом, не стоит давать целые виноградины, потому что риск подавиться очень высок.

Что касается другой еды, то целые орехи можно давать детям с четырехлетнего возраста. Пища с вязкой, липкой текстурой — ириски, тянучки, мармеладки — разрешена только с возраста двух с половиной лет.

Правило 2: Укладывайте младенца спать на спину

Из-за риска синдрома внезапной младенческой смерти (SIDS) малышей в течение всего первого года их жизни нужно укладывать в кроватку на дневной или ночной сон только на спину. Конечно, старшие родственники могут сказать вам, что они всегда клали своих детей на бок или на живот. Но стоит иметь в виду — после того как в 1994 году началась информационная кампания по профилактике SIDS, уровень смертности среди младенцев резко упал. Это подтверждает: сон на спине — самый безопасный для детей первого года жизни.