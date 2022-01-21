Врач назвал худший вариант завтрака для поджелудочной

Врач Вялов, говоря о худшем варианте завтрака для поджелудочной, призвал не употреблять на постоянной основе бутерброды с маслом и сыром как слишком жирную закуску, пишет MedikForum.

“Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную”, -заявил гастроэнтеролог.

Вялов заметил, что когда человек съедает за один прием много жира, его поджелудочная железа и печень переходят в режим напряженного функционирования. Это ведет к забросу желчи в протоки железы и чрезмерной активизации ферментов. Как результат — начинает перевариваться ткань поджелудочной.

“Отсюда острый панкреатит”, — предостерег медик.

Сергей Вялов добавил, что съесть иногда бутерброд с сыром не страшно, однако подобный вариант завтрака или перекусов не должен повторяться каждый день. Врач подчеркнул, что для здоровья сосудов и сердца животные жиры нужно есть строго умеренно.

“Желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими”, — уточнил Вялов.