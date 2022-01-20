Врач развенчала популярный миф о пищевой аллергии

В реальности пища любых цветов редко вызывают аллергию у младенцев, а представителей старшего возраста они могут быть стать перекрёстными с пыльцой аллергенами, пишет MedikForum.ru.

При этом важно понимать, что атопический дерматит, причиной которого часто выступают цитрусовые, является иммитацией аллергии только при переедании.

“В этом случае их имеет смысл ограничивать в количестве, но не исключать полностью, как и сладости, которые могут провоцировать обострение АтД из-за количества ароматизаторов и красителей. Сам сахар не может вызывать аллергию”, — пояснила врач.