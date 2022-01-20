Красота и здоровье
20.01.2022, 10:01

Врач развенчала популярный миф о пищевой аллергии

 
Photo by PhotoMIX Company from Pexels
ФОТО: Photo by PhotoMIX Company from Pexels
Иммунолог Ольга Жоголева объяснила какие продукты способны вызывать аллергию. По словам эксперта, в обществе широко распространено заблуждение о том, что главными аллергенами выступают красные, оранжевые овощи и фрукты, цитрусовые и сладкое.

В реальности пища любых цветов редко вызывают аллергию у младенцев, а представителей старшего возраста они могут быть стать перекрёстными с пыльцой аллергенами, пишет MedikForum.ru.

При этом важно понимать, что атопический дерматит, причиной которого часто выступают цитрусовые, является иммитацией аллергии только при переедании.

“В этом случае их имеет смысл ограничивать в количестве, но не исключать полностью, как и сладости, которые могут провоцировать обострение АтД из-за количества ароматизаторов и красителей. Сам сахар не может вызывать аллергию”, — пояснила врач.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии