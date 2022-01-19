Символ посткарантинной моды: как треники стали новыми джинсами(4)
Стилисты рассказали “Газете.Ru”, как носить джоггеры на работу и какой главный тренд сезона не сочетается с трениками.
Как бы ни говорили, что расслабленный стиль надоел всем после самоизоляции, и в моду стали приходить сложные образы, треники и джоггеры все равно остаются и в мужском, и женском гардеробе на главной полке. Они стали символом посткарантинной моды и уверенно сохраняют свои позиции благодаря удобству и практичности.
Различия между джоггерами и трениками в целом нет, только у первых есть резинка на щиколотке, а у вторых ее нет. Поэтому правила стилизации для обоих спортивных брюк одинаковые.
С чем надевать джоггеры или треники на прогулку с собакой или для похода в магазин, вполне очевидно. Но когда хочется пойти в них в офис, возникает вопрос: как не выглядеть в спортивных штанах так, будто вы только что вышли из леса. Рубашка, свитер, водолазка или худи в тон — что подобрать наверх?
В первую очередь, психолог-имиджмейкер Лана Волохова советует отталкиваться от того, сколько раз эту вещь надевали.
“Если однотонный спортивный костюм (именно в таком формате чаще всего носят джоггеры) надет больше пяти раз, то проверьте, пожалуйста, не выглядит ли это как пижама. Если он хотя бы отдаленно напоминает пижаму и в нем можно спать, то это сразу “нет” — и мужчинам, и женщинам”, — говорит эксперт по стилю.
Также она предупреждает, что взгляды в нашем обществе все еще консервативны и люди старше вас по возрасту или выше по социальному статусу, как правило, не готовы видеть в офисе человека в спортивках.
“Таких коллег они не воспринимают не то чтобы всерьез, а вообще”, — предупреждает Волохова.
Если коллектив на работе менее строго относится к дресс-коду, то Юлия Богатова, шеф-стилист, предлагает женщинам сочетать джоггеры с футболкой в стиле casual или с официально-деловым оверсайз-пиджаком. Инфлюенсеры предлагают носить спортивные брюки с классическими белыми рубашками или объемными свитерами. В общем со всем тем, с чем бы вы надели джинсы — джоггеры действительно стали новыми джинсами, уверена она.
Еще одним способом не прогадать с выбором верха будет покупка однотонных брюк, к которым подойдет все.
Для мужчин, в принципе, рекомендации те же, что и для женщин — стоит поэксперементировать со смешением стилей. Стилист Юлия Богатова предлагает присмотреться к сочетанию джоггеров с многослойным верхом в виде джемпера и выглядывающей из-под него строгой рубашки.
“Мужчинам предлагаю не бояться миксовать джоггеры с классикой, — говорит модный эксперт Полина Федотова. — Например, дополнять их футболкой, casual-пиджаком и кроссовками. Либо сочетать с супер объемным худи или свитшотом в стиле Канье Уэста”.
В повседневной жизни беспроигрышным сочетанием для женщин, по мнению стилиста, будут джоггеры с оверсайз-жакетом, кроп-топом или футболкой. Более консервативные образы получаются, если надевать их с худи, кроссовками и бейсболками. А чтобы образ выглядел не слишком скучно, стилист советует добавить к комплекту вместо пуховика классическое длинное пальто или тренч.
“Что касается перьев и стразов — лучше свести такой декор к минимуму, чтобы образ не выглядел дешево, — говорит Полина Федотова. — Правильная стилизация джоггеров — смешение стилей (например, спорта и классики), но с учетом достаточно базовых фасонов и лаконичного дизайна”.
Отдельный вопрос — обувь. Джоггеры за счет резинки смотрятся лучше с открытыми босоножками, а тренировочные штаны хороши с грубыми ботинками, кедами на платформе и кроссовками.
На выбор тех или иных спортивных штанов должен влиять не только их цвет или фасон, но и состав, про который многие забывают. Юлия Богатова советует присмотреться к изделиям из хлопковой ткани с небольшим количеством эластана — они более долговечные, и у них не вытягиваются коленки при носке.
“Если вы устали от привычных хлопковых джоггеров, присмотритесь к другим материалам. Например, бренд Saint Laurent в одной из последних коллекций предлагает джоггеры из эко-кожи. А джоггеры из кашемира подойдут для более “статусных” луков”, — говорит стилист.
Полина Федотова добавляет, что ориентироваться также стоит на на плотный материал, который не будет просвечивать, и выбирать всегда стоит модель оверсайз. “Брюки должны сидеть свободно и расслабленно — тогда у вас получится создать именно модный и актуальный сейчас образ”, — объясняет модный эксперт.
Джоггеры и треники переживают расцвет не только благодаря новой моде на комфорт и практичность, но и возвращению стиля нулевых. Культовые в то время расклешенные брюки из бархатистого велюра Juicy Couture, которые носила Пэрис Хилтони главные представительницы люксового стиля Лос‑Анджелеса, вновь оценили 20-летние. А благодаря таким дизайнерам, как Демна Гвасалия и Вирджил Абло, высокая мода подружилась с уличным стилем, и спортивки стали появляться на Неделях моды и даже красных ковровых дорожках.