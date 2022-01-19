Символ посткарантинной моды: как треники стали новыми джинсами

Стилисты рассказали “Газете.Ru”, как носить джоггеры на работу и какой главный тренд сезона не сочетается с трениками.

Как бы ни говорили, что расслабленный стиль надоел всем после самоизоляции, и в моду стали приходить сложные образы, треники и джоггеры все равно остаются и в мужском, и женском гардеробе на главной полке. Они стали символом посткарантинной моды и уверенно сохраняют свои позиции благодаря удобству и практичности.



Различия между джоггерами и трениками в целом нет, только у первых есть резинка на щиколотке, а у вторых ее нет. Поэтому правила стилизации для обоих спортивных брюк одинаковые.

С чем надевать джоггеры или треники на прогулку с собакой или для похода в магазин, вполне очевидно. Но когда хочется пойти в них в офис, возникает вопрос: как не выглядеть в спортивных штанах так, будто вы только что вышли из леса. Рубашка, свитер, водолазка или худи в тон — что подобрать наверх?

В первую очередь, психолог-имиджмейкер Лана Волохова советует отталкиваться от того, сколько раз эту вещь надевали.

“Если однотонный спортивный костюм (именно в таком формате чаще всего носят джоггеры) надет больше пяти раз, то проверьте, пожалуйста, не выглядит ли это как пижама. Если он хотя бы отдаленно напоминает пижаму и в нем можно спать, то это сразу “нет” — и мужчинам, и женщинам”, — говорит эксперт по стилю.

Также она предупреждает, что взгляды в нашем обществе все еще консервативны и люди старше вас по возрасту или выше по социальному статусу, как правило, не готовы видеть в офисе человека в спортивках.

“Таких коллег они не воспринимают не то чтобы всерьез, а вообще”, — предупреждает Волохова.