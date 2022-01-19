Китайский Новый год 1 февраля 2022 года: традиции и приметы

Следите за знаками судьбы в этот день и постарайтесь не унывать. Это большой праздник и лишний повод порадоваться жизни, пусть и посреди рабочей недели. Настало время узнать о нем чуть больш, пишет Dailyhoro.ru.

Традиции Китайского Нового года

Первая традиция — приурочивать данный праздник ко второму Новолунию после зимнего солнцестояния 21 декабря. Согласно традициям, праздник всегда отмечается именно в этот день. Второе Новолуние после 21 декабря выпадает в этот раз на 1 февраля.

Вторая традиция — праздновать Новый год целых две недели, но она для нас не актуальна, так как наши новогодние каникулы давно прошли.

Действительно важно для китайцев проводить это время с близкими. Они собираются всей семьей за одним столом, дарят друг другу подарки. 1 февраля в этот раз выпадает на вторник, поэтому бурные гуляния придется отложить. Пообщаться с близкими и поужинать вместе чем-то вкусным — вот как следует отпраздновать Китайский Новый год.

Особые поздравления будут ждать тех, кто родился в год Тигра. Этих людей поздравляют особенно часто. По традиции можно дарить не только вещи, но и просто деньги. У китайцев данная практика весьма распространена. Важно, чтобы конверт для денег был красным.

Также актуальна китайская традиция взрывать петарды и запускать фейерверки в этот день. Считается, что это отпугивает злых духов.

Приметы Китайского Нового года

Главная примета гласит, что год будет наиболее успешным для того, кто родился под управлением его покровителя. 2022 год пойдет под управлением Тигра, поэтому все, кто появился на свет в год этого животного-талисмана, могут считать себя счастливчиками. Для них следующие двенадцать месяцев будут максимально благоприятными.

Нужно избегать ссор. В этот день ни в коем случае нельзя ссориться. В Китае считается, что это может породить множество проблем.