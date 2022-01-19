11 причин, почему вы постоянно чувствуете усталость

Депрессия и тревожность

Депрессия — это психическое расстройство, которое вызывает стойкое чувство печали и потерю интереса к жизни. Это не что-то вроде плохого настроения из-за проблем на работе или в отношениях. Депрессия влияет на то, как вы себя чувствуете, думаете и ведете, приводит к различным эмоциональным и физическим последствиям, в том числе к суициду, пишет Health.mail.ru.

Депрессия сильно снижает уровень энергии. Вы не можете уснуть, часто просыпаетесь ночью или, наоборот, спите слишком долго. Днем чувствуете себя уставшим и немотивированным.

Чувство тревоги иногда совершенно нормально. Но если вы испытываете почти ежедневную неконтролируемую тревогу, которая мешает вашей повседневной жизни, вероятно, у вас генерализованное тревожное расстройство. Помимо повышенной тревожности, болезнь проявляется усталостью, тяжелым сном, раздражительностью, мышечным напряжением и трудностями с концентрацией внимания.

Недосып

Это одна из самых очевидных и распространенных причин усталости. В США каждый третий взрослый спит меньше положенных 7-8 часов в сутки. Это приводит к быстрой утомляемости, сонливости, снижению продуктивности и повышенному риску несчастных случаев.

Нормальный сон должен быть спокойным и непрерывным, чтобы мозг прошел все стадии каждого цикла сна. Также важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Как показало исследование ученых из Университета Лиссабона, это помогает меньше уставать в течение дня и легче засыпать.

Сонное апноэ

Это болезнь, при которой во время сна случаются короткие остановки дыхания, длящиеся от нескольких секунд до двух-трех минут. Эти паузы могут возникать до 30 раз в минуту. Приступы апноэ сопровождаются храпом и постоянными пробуждениями, а в крови снижается уровень кислорода. Утром человек чувствует себя невыспавшимся, его может беспокоить быстрая утомляемость, головная боль, возникают проблемы с памятью и вниманием.