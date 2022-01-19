11 причин, почему вы постоянно чувствуете усталость(5)
Депрессия и тревожность
Депрессия — это психическое расстройство, которое вызывает стойкое чувство печали и потерю интереса к жизни. Это не что-то вроде плохого настроения из-за проблем на работе или в отношениях. Депрессия влияет на то, как вы себя чувствуете, думаете и ведете, приводит к различным эмоциональным и физическим последствиям, в том числе к суициду, пишет Health.mail.ru.
Депрессия сильно снижает уровень энергии. Вы не можете уснуть, часто просыпаетесь ночью или, наоборот, спите слишком долго. Днем чувствуете себя уставшим и немотивированным.
Чувство тревоги иногда совершенно нормально. Но если вы испытываете почти ежедневную неконтролируемую тревогу, которая мешает вашей повседневной жизни, вероятно, у вас генерализованное тревожное расстройство. Помимо повышенной тревожности, болезнь проявляется усталостью, тяжелым сном, раздражительностью, мышечным напряжением и трудностями с концентрацией внимания.
Недосып
Это одна из самых очевидных и распространенных причин усталости. В США каждый третий взрослый спит меньше положенных 7-8 часов в сутки. Это приводит к быстрой утомляемости, сонливости, снижению продуктивности и повышенному риску несчастных случаев.
Нормальный сон должен быть спокойным и непрерывным, чтобы мозг прошел все стадии каждого цикла сна. Также важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Как показало исследование ученых из Университета Лиссабона, это помогает меньше уставать в течение дня и легче засыпать.
Сонное апноэ
Это болезнь, при которой во время сна случаются короткие остановки дыхания, длящиеся от нескольких секунд до двух-трех минут. Эти паузы могут возникать до 30 раз в минуту. Приступы апноэ сопровождаются храпом и постоянными пробуждениями, а в крови снижается уровень кислорода. Утром человек чувствует себя невыспавшимся, его может беспокоить быстрая утомляемость, головная боль, возникают проблемы с памятью и вниманием.
Чаще всего такое встречается у мужчин среднего и пожилого возраста с ожирением и вредными привычками.
Гипотиреоз
При гипотиреозе щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов тироксина и трийодтиронина. Эти гормоны влияют на большинство систем организма, их ключевая задача — поддерживать обмен энергии.
Когда щитовидка не работает, вы будете чувствовать постоянную усталость.
Также болезнь проявляется повышенной восприимчивостью к холоду, запорами, увеличением веса, отеками, болями в мышцах и суставах, замедлением сердечного ритма, выпадением волос и сухостью кожи, а иногда депрессией и нарушениями памяти. Гипотиреоз легко диагностировать — достаточно сдать анализ крови на гормоны щитовидки.
Синдром хронической усталости
Если вы на протяжении шести месяцев чувствуете постоянную усталость, которая не уменьшается после отдыха, и при этом врачи не поставили вам никакого диагноза — скорее всего, у вас синдром хронической усталости. Помимо быстрой утомляемости, могут быть и другие симптомы: снижение памяти и концентрации внимания, плохой сон, головокружение. Причина синдрома хронической усталости неизвестна, хотя существует множество теорий — от вирусных инфекций до психологического стресса.
Диабет
При диабете падает уровень гормона инсулина, из-за чего клетки не усваивают глюкозу и она остается в крови. В результате нарушается обмен веществ, который приводит к постоянной усталости. Другие симптомы диабета включают частое мочеиспускание, сильную жажду, необъяснимую потерю веса, покалывание или онемение в руках или ногах, сухость кожи. Чтобы подтвердить диагноз, нужно сдать анализ на сахар крови.
Синдром беспокойных ног
Из-за этой болезни возникает непреодолимое желание пошевелить ногами. Это может сопровождаться ощущениями ползания насекомых по коже или сильной болью в ногах. Обычно эти симптомы появляются или усиливаются ночью, из-за чего человек не может уснуть, а днем он чувствует себя невыспавшимся и уставшим. Врачи пока не знают точной причины этого состояния — предполагается, что это связано с изменением уровня допамина. В некоторых случаях синдром возникает на фоне железодефицитной анемии и у беременных.
Анемия
При анемии снижается уровень эритроцитов или гемоглобина — компонентов крови, которые переносят кислород. Из-за этого клетки и ткани организма испытывают кислородное голодание, и вы быстро устаете. Могут быть и другие симптомы: бледность кожи, одышка, головокружение или головные боли. Чаще всего встречается железодефицитная анемия, особенно у женщин с тяжелыми менструациями и у беременных. Чуть реже бывает анемия из-за дефицита витаминов В12 и B9 (фолиевой кислоты). У анемии очень много причин: это могут быть кровотечения, плохое питание, болезни желудка и другие хронические заболевания.
Сезонное аффективное расстройство
Это разновидность депрессии, которая связана со сменой сезонов — возникает и пропадает в одно и то же время года, чаще всего осенью и зимой. Ученые предполагают, что это состояние появляется из-за нарушений в работе наших “биологических часов”. Уменьшение солнечного света осенью и зимой снижает уровень серотонина и повышает мелатонин. Серотонин помогает поддерживать хорошее настроение, а мелатонин отвечает за засыпание.
Помимо усталости, вы можете чувствовать себя подавленными, теряется интерес к любимым занятиям, возникают мысли о собственной никчемности, и даже о суициде. Днем беспокоит сильная сонливость, а ночью трудно заснуть. Также меняется аппетит — обычно в таком состоянии не хочется есть и вы теряете вес. Но бывает и обратная ситуация.
Гепатит
Это воспаление печени, которое чаще всего вызывают инфекции — вирусы гепатита А, B, C, E и D. Печень выполняет десятки функций — от переработки токсинов и производства белков, контролирующих свертываемость крови, до метаболизма углеводов и выработки желчи.
Когда печень воспалена, эти важные процессы нарушаются.
Одним из первых признаков болезни будет повышенная утомляемость и слабость. Также при гепатите бывает гриппоподобное состояние, пожелтение кожи и белков глаз, темная моча и бледный стул, боль в животе, снижение аппетита и необъяснимая потеря веса.
Медикаменты
Усталость может быть побочным эффектом некоторых лекарств:
Лекарства от кровяного давления.
Статины — используются для лечения высокого уровня холестерина.
Ингибиторы протонной помпы — применяют при заболеваниях желудка, таких как кислотный рефлюкс, язва.
Бензодиазепины — нужны для лечения тревоги, мышечных спазмов, судорог.
Антигистаминные препараты — ими лечат аллергию.
Антидепрессанты.
Антипсихотики — используются для лечения шизофрении, биполярного расстройства и других серьезных психиатрических заболеваний.
Антибиотики.
Мочегонные средства.
Наркотические обезболивающие препараты.
Если вы предполагаете, что причиной усталости могут быть лекарства, посоветуйтесь со своим врачом. В некоторых случаях он порекомендует другой препарат.