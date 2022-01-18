Дом
18.01.2022, 19:40

Ошибка, которую вы совершаете, используя посудомойку

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Photo by Wendelin Jacober from Pexels
ФОТО: Photo by Wendelin Jacober from Pexels
Проверьте себя, прежде чем нажать кнопку старта.

Основная ошибка, про которую мало кто догадывается, заключается в неправильной загрузке столовых приборов. И в результате они выходят не такими чистыми, как должны, пишет Домашний Очаг.

Что мы обычно делаем? Закладываем ложки и вилки в ячейки ручками вверх, так?

Но большинство посудомоечных машин (посмотрите на вашу) имеют вращающийся распылитель для воды только снизу. Такие модели проще в производстве и дешевле и поэтому получили большее распространение.

Так вот, когда потоки воды ударяют в широкую часть приборов, ручки часто остаются непромытыми, и даже на ложках могут оставаться частички пищи.

Как правильно? Разумеется, рукоятками вниз. Исключение — острые кухонные ножи, с ними все как раз наоборот, рукоятка шире, чем лезвие. Да и просто опасно ставить их острием вверх.

Впрочем, если вы хотите, чтобы ваши ножи прослужили вам дольше, мойте их только руками. От горячей воды в посудомойке их лезвия теряют прочность на самой режущей кромке. И вам приходится точить их чаще. Плюс соседство с другой посудой их тоже притупляет.

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