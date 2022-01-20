На помощь! Мой ребенок — нарцисс

Кроме того, нарциссизм напрямую связан с агрессивным поведением, как следует из мета-анализа Софи Кьервик и Брэда Бушмана из Университета штата Огайо. Вот почему важно на ранней стадии разобраться в сути возможных причин нарциссического поведения ребенка. Как и прочие черты характера, признаки нарциссизма, по крайней мере, частично могут передаваться по наследству, подчеркивает Эдди Бруммельман.

“Люди-нарциссы постоянно задают себе вопрос: “Что обо мне думают окружающие?” Их самооценка подвержена сильным колебаниям, поскольку они зависят от одобрения других и должны неизменно представлять себя особенными”, — отмечает эксперт. Родителям важно осознать, что их ребенок в результате испытывает сильный стресс.

“Нарциссизм не делает человека счастливым”, — утверждает Эдди Бруммельман, занимающийся психологией развития в университете Амстердама и исследующий развитие самосознания у детей. Его труды наверняка попадутся на глаза любому изучающему эту тему.

Однако распознать в собственном чаде преувеличенную склонность к нарциссизму важно не только потому, что поведение детей, проявляющих манию величия и постоянно ищущих внимания к себе, чрезвычайно утомляет родителей, учителей и сверстников.

Поэтому специалисты очень осторожно говорят о нарциссическом расстройстве личности, если речь идет о детях или подростках. Истоки личностных расстройств берут начало в раннем детстве и проявляют себя по мере взросления. Но диагноз часто ставится лишь во взрослом возрасте.

Однако с точки психологии развития нарциссическая фаза в жизни ребенка — не только естественное, но и крайне важное для развития устойчивой психики явление. Подобный естественный или здоровый нарциссизм помогает человеку строить сценарии на будущее, верить в себя и собственную ценность и достичь своеобразной автаркии — способности развивать собственные планы и претворять их в реальность, пишут психиатры Михаэль Липп (Michael Lipp) и Анне Каров (Anne Karow) в статье о детском и подростковом нарциссизме .

У нарциссизма незавидная репутация. Большинству из нас сразу приходят на ум самовлюбленные и крайне чувствительные к критике эгоисты. И к тому же способные проявить агрессию, если не получают того восхищения, которого, по собственному мнению, заслуживают.

Но они могут быть и результатом определенных методов воспитания ребенка. В 2015 году Бруммельман провел исследование среди 565 детей и их родителей, в рамках которого эксперт по психологии развития и его команда проверяли две теории о происхождении нарциссизма.

Талантливее, умнее — и самовлюбленнее



Согласно одной из теорий, родители ценят своих отпрысков сверх всякой меры и тем самым способствуют развитию нарциссизма. Другая предполагает, что нарциссическое поведение является реакцией детей на холодность и отстраненность родителей. Результаты исследования Бруммельмана поддерживают первую теорию: к развитию нарциссических черт в большей степени склонны дети, которых папы и мамы превозносят до небес.

“Эти родители считают, что их ребенок более талантлив, более умен и способен, чем другие дети”, — указывает эксперт. Таким образом, повышается и стандарт, которому ребенок должен соответствовать. Здесь Бруммельман отмечает еще одну проблему: “Любовь к собственному чаду связана с условиями. Если ребенку не удается оправдать ожидания родителей, он станет опасаться, что те разочаруются или даже устыдятся”.

Если ребенка постоянно переоценивают или заставляют выделяться, это посылает ему три сигнала, утверждает психолог: “Я лучше других”, “Важно, чтобы я выделялся из массы” и “Меня ценят не за мою личность, а лишь за мои достижения”. В результате развивается нарциссическая личность без устойчивого чувства собственного достоинства.

“Разумеется, все родители считают собственных детей особенными — и это нормально! Родительские тепло и привязанность без каких-либо условий важны для уверенности в себе”, — отмечает Бруммельман. Ничего плохого нет и в похвале — если она реалистична.

Не сравнивать с другими, а отмечать прогресс



Вместо постоянного сравнения достижений своего ребенка и других детей родителям следует сосредоточиться на прогрессе собственного чада. Например, указывать: “Смотри-ка, в прошлом году у тебя это не получалось, а теперь удается!”