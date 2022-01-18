Не ныряйте в прорубь: священник объяснил, почему не нужно купаться на Крещение

19 января празднуют Крещение Господне православные церкви разных стран, которые придерживаются юлианского календаря. Этот праздник входит в православии в число “двунадесятых праздников”. В этот день проводится молебен водосвятия. Многие верующие стремятся окунуться 19 января в крещенскую прорубь — в полной уверенности, что соблюдают одну из давних христианских традиций, пишет Домашний Очаг.

В преддверии праздника Крещения Господня настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Красногорского района Московской области иерей Павел Островский развеял миф о крещенских обычаях и объяснил, почему нет необходимости нырять в прорубь. На своей странице в Instagram православный священник рассказал: “Купание в проруби на праздник Крещения — это НЕ церковная традиция, а народная. То есть никакого отношения к Православию данные купания не имеют”.

Павел Островский уточнил, что около двух веков назад издавалось официальное предостережение от Священного Синода РПЦ о том, что купание в проруби на Крещение вредно для здоровья и является следствием языческой практики гадать на Святках. “Все рассказы о том, что окунание в Крещенскую прорубь даёт очищение душе, прощение грехов и является духовным подвигом, являются всего лишь следствием необразованности народных масс”, — отметил настоятель. Он пояснил, что проруби рубили не для крещенского моржевания, а для того, чтобы люди могли набрать себе домой освященную воду, поскольку раньше в храмах не было водопровода. Сейчас, когда большинство православных храмов оснащено водопроводом, крещенскую воду во время водосвятия освящают прямо в храме, где и раздают прихожанам.

Настоятель призвал читателей задуматься, прежде чем нырять в январе в реку или озеро: “Грехом окунание в прорубь не является, но считать, что от трехкратного прыжка в ледяную воду вы не заболеете, не стоит — это миф. Кареты скорой помощи не просто так теперь дежурят около мест реализации этой веселой народной традиции. Православные христиане в праздник Крещения Господня идут сначала на богослужение Крещенского сочельника, а потом на богослужение Крещения — в оба эти дня причащаются, потом берут святую воду и идут домой. Всё остальное — это экстрим — на ваш страх и риск”, — дополнил Павел Островский.