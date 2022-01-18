Когда лучше чистить зубы — до завтрака или после?

Поэтому встает вопрос — в какой последовательности будет правильнее выполнять два этих действия? Сначала чистить зубы, а потом завтракать, или наоборот?

Как партии тупоконечников и остроконечников в “Путешествиях Гулливера” Джонатана Свифта, бесконечно спорившие по поводу того, с какого конца нужно разбивать яйцо, по вопросу очередности чистки зубов и завтрака тоже существует два противоборствующих лагеря, пишет Health.mail.ru.

Сторонники теории “сначала зубы, а еда потом”, аргументируют свою позицию тем, что за ночь во рту размножились бактерии, и перед завтраком поверхность зубов нужно очистить от бактериального налета. А те, кто сначала завтракает, и только потом идет в ванную, убеждены, что так они не только очищают зубы, но и освобождают ротовую полость от остатков пищи, то есть получают двойную пользу.

Кто же прав?

С точки зрения науки все же правы первые. До того как зубная эмаль и десны начнут подвергаться зачастую довольно агрессивному воздействию различной пищи и напитков (особенно апельсинового сока, который многие любят пить по утрам), они должны быть “во всеоружии”.

Дело в том, что чистка не только очищает зубы от бактериального налета, но и покрывает эмаль дополнительным защитным слоем. Это важно, потому что эрозия эмали делает зубы уязвимыми перед инфекциями и кариесом. Кроме того, чистка зубов стимулирует выработку слюны, которая играет ключевую роль в процессе переваривания пищи и поддержания здоровой среды в полости рта.

Правда, имейте в виду, что если вы почистили зубы мятной зубной пастой, а сразу после этого выпили, например, апельсиновый сок, его вкус может показаться вам странным.

Это связано с тем, что присутствующие в пасте химические вещества временно воздействуют на вкусовые рецепторы, изменяя восприятие сладкого и горького вкусов. Поэтому между чисткой зубов и едой должна быть небольшая пауза.