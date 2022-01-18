"Пластырь на сломанную руку": эксперт объяснила вред диеты после праздников

После застолий с обильным количеством еды, многие прибегают к помощи диет, однако, по словам специалиста делать этого не стоит по трем причинам, пишет MedikForum.ru.

1. Снижение веса на диетах редко имеет долгосрочный результат. Об этом говорят исследования, в ходе которых стало известно, что 97% худеющих возвращаются к сброшенному весу в течение трех-пяти лет. Причем большинство из них набирают даже больше исходной массы тела. Причиной тому становятся нарушения в процессе метаболизма.⠀

2. Жесткие ограничения в питании потенциально опасны перееданиями, навязчивыми мыслями о еде и, как следствие, расстройством пищевого поведения.

3. Как правило, диеты направленные исключительно на снижение веса становятся причиной упадка сил, потери времени и финансов, которые могли бы использоваться с большей эффективностью.⠀

“Диета — это временное решение, а это как накладывать пластырь на сломанную руку”, — говорит специалист.

Она обозначила, что направлять усилия следует на улучшения состояния здоровья: питание без перееданий, необходимое количество сна и отдыха, а также управление стрессом.