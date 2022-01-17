Маски повышают сексуальную привлекательность

Кто бы мог подумать, что так надоевшие всем маски могут делать людей привлекательными? Но ученые из Уэльса выяснили, что носящее эти маски мужчины и женщины вызывают большую симпатию у потенциальных партнеров. Это исследование началось в феврале 2021 года. Его авторы попросили 43 женщины оценить фотографии представителей сильного пола по степени привлекательности, пишет MedikForum.ru.

На этих снимках мужчины носили две разновидности медицинских масок, одна из них частично закрывала лицо, а вторая почти его не закрывала. Обе маски имели синий цвет, но одна из них была прозрачной. Оказалось, что именно носящие непрозрачные хирургические маски мужчины были признаны наиболее привлекательными.

Авторы исследования полагают, что доказали способность человеческих предпочтений изменяться со временем. Мы уже так долго живем в реальностях масочного режима, что этот ранее чисто медицинский аксессуар стал восприниматься практически так же, как шапки или шарфы. До начала пандемии ношение медицинских масок вряд ли могло повысить человеческую привлекательность, но теперь произошло нечто обратное.