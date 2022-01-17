Раскрыты опасные последствия моды на заменители молока

Как отметил Гивенс, выступление которого на пресс-конференции цитирует Daily Mail, в последние годы стало очень модным, причем чаще всего среди девушек-подростков, вместо натурального коровьего молока употреблять его заменители: овсяное, соевое или миндальное молоко. Производство таких напитков — многомиллионный бизнес, пишет Health.mail.ru.

Однако содержание белка в овсяном и миндальном молоке не идет ни в какое сравнение с натуральным молоком. Что особенно тревожно, очень часто отказ от коровьего молока идет рука об руку с другим модным трендом — отказом от красного мяса, что в итоге приводит не только к дефициту белка, но и к дефициту железа, кальция, йода и других жизненно важных микроэлементов.

Из-за растущей моды на заменители молока и вегетарианство в последние два-три десятилетия уже появилась целая популяция молодых женщин, в организме которых наблюдается очень низкий уровень веществ, играющих ключевую роль для поддержания нормального состояния здоровья, и это очень беспокоит, подчеркнул Гивенс.

Так, по его данным, в связи с отказом от красного мяса почти половина британских девочек и женщин не получает с пищей достаточно железа, а дефицит кальция и йода, связанный с переходом на овсяное или миндальное молоко, встречается примерно у 30% молодых британок.