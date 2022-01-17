Нехватка сна меняет походку человека

В частности, недосып делает походку более медленной в ее темпе, и человек начинает, что называется волочить ноги, пишет MedikForum.ru.

Ученые заметили, что нехватка сна у людей, которым не давали нормально высыпаться, вызывала определенные нарушения. Когда их просили делать шаги в соответствии с ударами метронома, лишенные сна участники делали значительно больше ошибок.

Специалисты говорят, что тело физически реагирует на отсутствие отдыха. Они напомнили, что прошлые исследования демонстрировали: люди, страдавшие от нехватки сна, существенно чаще имели проблемы с балансом тела и контролем равновесия.

Также ученые высказали мнение о том, что одним из лучших способов избежать проблем с ночным сном является его постоянный график, когда человек отправляется спать в одно время каждый день и, соответственно, просыпается в один и тот же утренний час.