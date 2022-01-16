16.01.2022, 11:30
Итоги конкурса “Самое трогательное письмо Деду Морозу”. Смотрите, кто выиграл главный приз — подарочную карту на 100 евро в GoldTime!
ФОТО: Rus Delfi
Ну что же, мы готовы подвести итоги конкурса “Самое трогательное письмо Деду Морозу”. Без сомнений, этот конкурс стал самым эмоциональным! Мы получили от наших читателей 37 трогательных писем Деду Морозу, за которые голосовали читатели портала RusDelfi и JANA.
Большинство голосов по итогам голосования досталось участнику под номером 20 – Виктор Цыс, 19 лет, город Валга. Виктор не просил у Дедушки Мороза никаких подарков, но пожелал, чтобы прекратились его панические атаки, которые мешают ему чувствовать себя уверенно и бодро! Мы поздравляем Виктора с победой и надеемся, что Дедушка Мороз исполнит его заветное желание, ему достается подарочная карта в GoldTime на сумму 100 евро. По вопросу получения приза мы свяжемся с победителем.
Мы от всего сердца благодарим всех участников за ваши прекрасные письма и их истории. Давайте насладимся ими еще раз!
Также мы хотим напомнить, что главным условием конкурса было написать трогательное письмо, возрастных ограничений не было.