Итоги конкурса “Самое трогательное письмо Деду Морозу”. Смотрите, кто выиграл главный приз — подарочную карту на 100 евро в GoldTime!

Большинство голосов по итогам голосования досталось участнику под номером 20 – Виктор Цыс, 19 лет, город Валга. Виктор не просил у Дедушки Мороза никаких подарков, но пожелал, чтобы прекратились его панические атаки, которые мешают ему чувствовать себя уверенно и бодро! Мы поздравляем Виктора с победой и надеемся, что Дедушка Мороз исполнит его заветное желание, ему достается подарочная карта в GoldTime на сумму 100 евро. По вопросу получения приза мы свяжемся с победителем.