ТОП-5 самых популярных обеденных блюд офисных работников Эстонии
В то время когда здоровая и качественная пища становится все более важной для потребителей, и при этом все хотят еще тратить как можно меньше времени на приготовление или ожидание еды, все большую популярность у потребителей приобретают готовые блюда в торговых сетях. Спрос на них растет с каждым годом. Это особенно верно для обеда, который легко взять как из дома, так и из магазина.
В постоянно расширяющемся ассортименте готовой еды Maxima Meistrite Kvaliteet много любимых жителями Эстонии блюд, которые значительно полезнее, имеют домашний вкус и стоят намного дешевле, чем питание вне дома. Каковы пять самых популярных продуктов Meistrite Kvaliteet, за которыми эстоноземельцы любят отдохнуть и подкрепиться во время обеденного перерыва?
Домашняя котлета с картофельным пюре
Традиционно поджаренный рулет из фарша, при готовке которого в фарш добавляют соль, специи, яйца и все остальное, что необходимо для приготовления сочной котлеты. В качестве гарнира идет сливочное картофельное пюре, щедро сдобренное маслом и молоком, чтобы получилось то самое настоящее домашнее картофельное пюре.
Картофельный салат
Классический салат, который не нуждается в долгом представлении и уже десятилетиями украшает традиционные праздничные столы в Эстонии. Картофель, морковь, яйца, горошек и огурцы смешиваются и заправляются майонезным соусом, что превращает полную тарелку в освежающий и вкусный обед.
Сэндвич с лососем
Идеальная еда, если у вас нет времени присесть и спокойно пообедать за столом. Полноценный бутерброд с сочным лососем горячего копчения, эстонским сыром, полным витаминами салатом и луком для обогащения вкуса.
Борщ
Очень простой, полезный, вкусный и легкий свекольный суп, который приятно наполняет желудок и согревает даже в холодную зимнюю погоду. Этот суп родом из Украины, он популярен во многих странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Эстонии.
Салат “Цезарь”
Один из самых известных салатов в мире, в наши дни у него есть поклонники во всех уголках мира. Зеленый салат из листьев салата ромэн, с гренками, заправленный соусом для салата “Цезарь” и дополненный кусочками куриного филе.
В следующий раз когда вы будете направляться домой с работы и обнаружите, что вам нечего взять с собой на обед на следующий день, зайдите по-быстрому в ближайшую Maxima, где вы найдете широкий выбор свежих и домашних блюд. Кроме того, быстрый поход в магазин в обед дает офисному работнику эффект “два в одном” — помимо вкусного обеда так можно еще и пополнить количество пройденных за день шагов. Сэкономьте свое драгоценное время!
Продукция Maxima Meistrite Kvaliteet в основном cодержит эстонское сырье, все рецепты созданы собственными технологами компании и местными поварами. Maxima считает качество и свежесть продуктов крайне важными, и именно этими ключевыми принципами также вдохновлены все блюда Meistrite Kvaliteet. Подробнее о том, как производятся эти продукты, можно прочитать здесь.