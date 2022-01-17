Праздники сильно ударили по кошельку? Maxima придет на помощь!
После длительного периода праздничной эйфории январь часто отрезвляет, заставляя многих вновь критически взглянуть на свои повседневные расходы. В этом году, вероятно, еще больше, чем когда-либо, поскольку счета за электричество и газ безумно высоки, а цены на продукты питания также растут. Не беда, Maxima придет на помощь!
Самая дешевая повседневная покупательская корзина на рынке
Уже более 20 лет Maxima составляет сильную конкуренцию всем участникам рынка своей самой выгодной повседневной покупательской корзиной и качественными товарами. Два года назад компания также запустила для этой цели специальную ценовую программу “Дешевая цена Maxima”, она включает в себя сотни различных товаров, которые постоянно продаются в магазинах Maxima по действительно низким ценам. С начала этого года самые доступные товары повседневного спроса также отмечены специальной этикеткой “Неизменно дешево”. Ищите эти две этикетки на ценниках, когда идете в магазин, потому что они гарантируют вам самую дешевую повседневную покупательскую корзину на рынке!
Экономьте со специальными предложениями
Как постоянные скидки, так и еженедельно меняющиеся выгодные предложения позволяют значительно сократить счета из продуктового магазина и существенно сэкономить на стоимости корзины. Чтобы посетитель Maxima мог быстро ознакомиться с ними, розничная сеть приводит самые важные предложения по самым низким ценам на основные группы продуктов питания на своей еженедельной странице для клиентов. Обязательно стоит сразу запастись свежими мясными и рыбными продуктами, свежими фруктами и овощами, ведь в холодильнике все хранится дольше!
При этом также стоит выбирать, когда и где делать какие-либо покупки — если в течение недели у вас закончилось молоко или хлеб, стоит посетить ближайший к вам магазин Maxima X, а в выходные дни можно сделать более крупные покупки на всю неделю в каком-нибудь магазине Maxima XX или XXX, где больше как ассортимент, так и количество выгодных предложений. Ознакомиться с ними можно на странице для клиентов магазинов Maxima XX и XXX.
Отдавайте предпочтение продукции собственной марки
Помимо большого количества любимых и знакомых торговых марок, в каждой розничной сети всегда есть продукция своего бренда, которая такого же качества и часто производится известными производителями, но цена ее ниже. Это связано с тем, что розничная сеть сама контролирует все, что касается этих продуктов — от способа их упаковки и технических данных продукта до всего остального. Предпочтение продуктам собственной марки опять же поможет снизить расходы в продуктовом магазине.
У Maxima есть несколько собственных марок, которые клиенты любят и ценят. Одной из них является Optima Linja, она стремится к самым низким ценам на продукцию в каждой товарной группе на рынке. При этом, однако, никаких компромиссов в отношении качества не делается. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что даже самый чувствительный к цене клиент сможет выбрать качественную продукцию по наилучшей возможной цене. Более низкая цена продукции обеспечивается за счет более крупных заказов и более простого дизайна упаковки.
Обед с собой на работу
Обед в каком-нибудь кафе или ресторане может существенно опустошить кошелек и, безусловно, на этом можно сэкономить деньги в январе. Упакуйте с собой простой бутерброд, салат, суп, врап или фрукты. Взяв обед с собой из дома, вы не только сэкономите деньги, но и сократите объем выбрасываемых продуктов, если, например, возьмете с собой еду, оставшуюся после ужина. Если приготовление еды дома не является вашим любимым занятием, то здесь у Maxima тоже есть решение!
Поможет богатый прилавок готовых блюд Meistrite Kvaliteet торговой сети! Собственные продукты Maxima в основном созданы на базе эстонского сырья, все рецепты разрабатывают технологи предприятия и местные повара. Maxima считает качество и свежесть продуктов крайне важными, и именно этими ключевыми словами также вдохновлены все продукты Meistrite Kvaliteet. В ассортименте готовых к употреблению продуктов собственного бренда Maxima можно найти все: от бутербродов и салатов до домашней еды и впечатляющих тортов.
Приложение помогает контролировать расходы
Также уменьшить счета в продуктовом магазине можно, подумав о своих покупках перед походом в магазин и контролируя затраты уже будучи в магазине. В дополнение к составленному дома списку покупок уложиться в желаемый бюджет при посещении магазина поможет приложение Maxima. Помимо того, что с его помощью можно сделать покупки удобно, быстро и бесконтактно, в нем также видно, насколько увеличился счет после добавления в корзину каждого товара.
С картой клиента можно сэкономить еще больше
Карта клиента Maxima, или карта AITÄH, всегда является частью приложения в цифровом виде, за каждую покупку на нее начисляется 1 % бонусных денег. Эти бонусные деньги также можно использовать для совершения покупок, чтобы уменьшить конечную сумму корзины. Кроме того, есть определенные специальные предложения, которые предназначены для владельцев карты клиента Maxima, поэтому определенно стоит оформить себе карту AITÄH и всегда держать ее в кошельке, когда идете в магазин.
Maxima значительно упростила контроль над расходами в начале года! Следуя всем этим советам, сделайте следующую покупку с умом именно в магазине Maxima, который каждую неделю создает широкий выбор выгодных предложений, от продуктов повседневного спроса до свежих фруктов и овощей, мяса и морепродуктов. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии, ищите товары “Дешевая цена Maxima” и “Неизменно дешево” в магазинах и читайте подробнее о специальных предложениях на еженедельной странице для клиентов.