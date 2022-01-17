Праздники сильно ударили по кошельку? Maxima придет на помощь!

При этом также стоит выбирать, когда и где делать какие-либо покупки — если в течение недели у вас закончилось молоко или хлеб, стоит посетить ближайший к вам магазин Maxima X, а в выходные дни можно сделать более крупные покупки на всю неделю в каком-нибудь магазине Maxima XX или XXX, где больше как ассортимент, так и количество выгодных предложений. Ознакомиться с ними можно на странице для клиентов магазинов Maxima XX и XXX .

Как постоянные скидки, так и еженедельно меняющиеся выгодные предложения позволяют значительно сократить счета из продуктового магазина и существенно сэкономить на стоимости корзины. Чтобы посетитель Maxima мог быстро ознакомиться с ними, розничная сеть приводит самые важные предложения по самым низким ценам на основные группы продуктов питания на своей еженедельной странице для клиентов . Обязательно стоит сразу запастись свежими мясными и рыбными продуктами, свежими фруктами и овощами, ведь в холодильнике все хранится дольше!

Уже более 20 лет Maxima составляет сильную конкуренцию всем участникам рынка своей самой выгодной повседневной покупательской корзиной и качественными товарами. Два года назад компания также запустила для этой цели специальную ценовую программу “Дешевая цена Maxima”, она включает в себя сотни различных товаров, которые постоянно продаются в магазинах Maxima по действительно низким ценам. С начала этого года самые доступные товары повседневного спроса также отмечены специальной этикеткой “Неизменно дешево”. Ищите эти две этикетки на ценниках, когда идете в магазин, потому что они гарантируют вам самую дешевую повседневную покупательскую корзину на рынке!

После длительного периода праздничной эйфории январь часто отрезвляет, заставляя многих вновь критически взглянуть на свои повседневные расходы. В этом году, вероятно, еще больше, чем когда-либо, поскольку счета за электричество и газ безумно высоки, а цены на продукты питания также растут. Не беда, Maxima придет на помощь!

Отдавайте предпочтение продукции собственной марки

Помимо большого количества любимых и знакомых торговых марок, в каждой розничной сети всегда есть продукция своего бренда, которая такого же качества и часто производится известными производителями, но цена ее ниже. Это связано с тем, что розничная сеть сама контролирует все, что касается этих продуктов — от способа их упаковки и технических данных продукта до всего остального. Предпочтение продуктам собственной марки опять же поможет снизить расходы в продуктовом магазине.

У Maxima есть несколько собственных марок, которые клиенты любят и ценят. Одной из них является Optima Linja, она стремится к самым низким ценам на продукцию в каждой товарной группе на рынке. При этом, однако, никаких компромиссов в отношении качества не делается. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что даже самый чувствительный к цене клиент сможет выбрать качественную продукцию по наилучшей возможной цене. Более низкая цена продукции обеспечивается за счет более крупных заказов и более простого дизайна упаковки.

Обед с собой на работу

Обед в каком-нибудь кафе или ресторане может существенно опустошить кошелек и, безусловно, на этом можно сэкономить деньги в январе. Упакуйте с собой простой бутерброд, салат, суп, врап или фрукты. Взяв обед с собой из дома, вы не только сэкономите деньги, но и сократите объем выбрасываемых продуктов, если, например, возьмете с собой еду, оставшуюся после ужина. Если приготовление еды дома не является вашим любимым занятием, то здесь у Maxima тоже есть решение!