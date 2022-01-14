Запах женщины: почему японки пахнут свежестью и больше ничем

В Японии предъявляют очень высокие требования к запахам. Здесь не допускается “носить” яркий, густой, шлейфовый и тяжелый парфюм. Всему виной высокая плотность населения, пишет Woman.delfi.lv.

Домогательство запахом

Японцам постоянно приходится ужимать границы личного пространства, которое так ценят в этой стране, толкаясь в общественном транспорте, в толпе на улицах, в лифтах, магазинах и других местах общего пользования.

В подобных местах скопления людей непросто скрыть всю гамму запахов, которая сопровождает каждого человека. При этом жители страны восходящего солнца отличаются особо чутким обонянием, отличным от европейцев.

Поэтому девиз японцев — никаких ароматов! У них существует даже термин smell harassment, который переводится как “домогательство запахом”. Даже приятный аромат, если он окажется слишком изобильным, воспринимается как нечто непристойное.

Чудеса изобретательности

Поэтому японки вынуждены проявлять чудеса изобретательности, чтобы заглушить или нивелировать естественные запахи, почти не забивая их привычными нам духами, туалетной водой, дезодорантами и прочей парфюмерной продукцией.

Для этого они выбирают парфюмерию с едва уловимыми, утонченными запахами. Чтобы добиться запаха свежести, они тщательно стирают белье и никогда не надевают “вчерашнее”.

Особенности национальной гигиены

Гигиена у японцев возведена буквально в культ, здесь очень тщательно, буквально “до дыр”, моются не только женщины, но и мужчины. Раз в неделю они ходят в баню, которая называется сэнто.

Кроме этого, женщины принимают душ одновременно с ванной (и эта процедура немного напоминает принцип очищения тела в бане сэнто). Вначале японки активно моются в душе, применяя всяческие мыла, гели, пенки и шампуни. И уже потом ложатся в ванну, где растворены соли и эфирные масла. После этого они… снова принимают душ, ополаскивая тело чистой водой.

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