Ученые выяснили, что скука провоцирует жестокость

Команда исследователей из Орхусского университета в Дании решила разобраться в первопричинах жестокости и пришла к неожиданным выводам. В своей работе они изучили девять работ, среди которых были опросы и исследования военнослужащих, отличающихся жестокостью по отношению к сослуживцам; родителей, жестоких к своим детям; школьный буллинг и другие случаи проявления подобного антисоциального поведения для получения удовольствия, пишет News.mail.ru.

Всего специалисты изучили данные более четырех тысяч человек из США, Канады, Великобритании, Германии, Дании и других стран, относящихся к разным возрастным и социальным группам.

Изучив результаты этих исследований, ученые пришли к выводу, что в большинстве случаев люди, проявляющие жестокость, в тот момент испытывали скуку и таким образом пытались компенсировать неприятные внутренние ощущения.

Например, участники одного из экспериментов поодиночке смотрели 20-минутный фильм о водопаде, при этом у них забрали смартфоны, чтобы они не могли отвлекаться, если им станет скучно. Зато они могли развлечь себя “уничтожением” живых личинок, которых им разрешили пропустить через кофемолку (в исследовании отметили, что такая процедура не могла навредить червям).

Несмотря на то, что такой развлекательной опцией воспользовались лишь 13 участников из 129, большинство добровольцев, участвовавших в эксперименте, отметили, что подумывали об этом и хотели сделать, но постеснялись осуждения.

Изучив все данные, авторы исследования пришли к неутешительному выводу, что скука провоцирует и усиливает жестокое поведение даже среди тех людей, которые не склонны к подобным поступкам.