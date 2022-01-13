Ученые: кофе снижает риск рака печени на 40%

Различные исследовательские группы изучили эту связь в прошлом и сделали противоречивые заявления о том, какое количество кофе лучше всего употреблять каждый день, пишет MedikForum.ru.

Многочисленные исследования пришли к выводу, что употребление большего количества кофе (от двух до трех чашек в день) дает более сильный эффект.

Исследователи отмечают, что существует потенциальная противоположная корреляция. Люди с заболеваниями печени, такими как рак, могут уменьшить количество выпитого кофе.

Точный механизм неизвестен, но тот факт, что большие дозы оказывают более сильное действие, подтверждает мнение о том, что кофе оказывает некоторый защитный эффект.

Исследователи из Медицинской школы им. Рутгерса Роберта разделили свои данные в зависимости от количества кофе, потребляемого ежедневно. Ежедневная чашка кофе была связана с 20-процентным снижением риска. Большее количество — на 40%.

Считается, что кофе содержит химические вещества-антиоксиданты, которые могут противодействовать воспалению. Воспаление в печени является распространенным симптомом, который увеличивает риск развития рака.

Одним из наиболее распространенных факторов риска рака печени во всем мире является гепатит, вирусная инфекция, вызывающая воспаление в органе. Будущие исследования могут изучить связь кофе с более конкретными типами рака печени, и это может улучшить наше понимание механизма.