“Дистанционка” оказалась полезной для здоровья подростков

Негативные последствия для психического и физического здоровья детей от дистанционного обучения, к которому были вынуждены прибегнуть во время пандемии во многих странах мира, уже подтверждены результатами многочисленных исследований — дети страдают от разлуки с друзьями и учителями, слишком много сидят перед экранами компьютеров и так далее, пишет Deti.mail.ru.

Однако исследователи из Цюрихского университета (Швейцария), статья которых опубликована в журнале JAMA Network Open, выяснили, что одной группе школьников дистанционное обучение пошло на пользу — речь идет о вечно невыспавшихся подростках.

Во время локдауна и “дистанционки” в период первой волны пандемии, с марта по июнь 2020 года, подростки смогли подольше поспать по утрам — и это оказало очень позитивное воздействие на их здоровье и общее качество жизни.

Ученые проанализировали данные, полученные в ходе онлайн-опроса, в котором приняли участие более трех с половиной тысяч старшеклассников из кантона Цюрих. Школьников спрашивали о том, во сколько они ложились спать и просыпались в то время, когда школы были закрыты и они учились дистанционно, а также расспрашивали о других аспектах их жизни.