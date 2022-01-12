Как часто нужно выпивать, чтобы нарколог назвал вас алкоголиком

По словам врача, в современных реалиях главной причиной алкоголизма является невроз. Люди часто пьют, чтобы снять стресс, поскольку других способов расслабиться они или не знают, или просто ленятся, потому что выпить гораздо проще, чем изменить образ жизни и найти себе занятие по душе. Да, алкоголь способен расслабить нервы, но плата за это может быть слишком высокой — он же является мощным депрессантом, пишет MedikForum.ru.

Он также развеял мнение о том, что женский алкоголизм “не лечится”. По его словам, это заболевание в принципе полностью не лечится, оно хроническое, и можно лишь достичь ремиссии. Алкоголь, как известно, “умеет ждать”. Важно: если параллельно не лечить невротические расстройства, алкоголизм довести до ремиссии невозможно.

Как следует из информации из открытых источников, диагноз алкоголизм ставят людям, у которых наблюдались хотя бы три симптома из перечисленных в течение года:

Сильное желание выпить

Снижение способности контролировать выпивку — при том что контролировать очень хочется

Появление синдрома отмены — похмелье. Человек выпивает с утра, чтобы прийти в себя

Изменение толерантности к алкоголю: требуется все больше

Человек слишком “в теме”. Ради выпивки он отказываются от других интересов, постоянно говорит об этом, приходит в отличное настроение, если ожидается застолье

Стадии алкоголизма:

Нулевая стадия, бытовое пьянство. Характеризуется ситуативным употреблением, которое редко заканчивается тяжелыми последствиями.

Первая стадия. Желание выпить становится труднопреодолимым, человек перестает контролировать количество выпитого.

Вторая стадия. У человека регулярно появляется похмелье и снижается толерантность к спиртному. Влечение к спиртному становится неконтролируемым.

Третья стадия. Она отличается ежедневным потреблением. Человек деградирует, изменения в его психике становятся необратимыми.