Старый Новый год — 2022: приметы на удачу и деньги

Существует множество поверий и примет, которые помогут привлечь удачу и финансовое благополучие на весь год. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о них, чтобы отпраздновать Старый Новый год и обеспечить себе счастливую жизнь на весь 2022 год.

Приметы на Старый Новый год — 2022: как привлечь деньги

По примете проблем с финансами не будет, если в день праздника никому не давать в долг и самим не брать чужих денег в руки.

Деньги будут водиться, если в праздничный день купить новый кошелек. Важно выбирать правильно: его цвет и форма сыграют большую роль в обретении финансового благополучия.

Деньги в семье не переведутся, если на Старый Новый год испечь хлеб и подать его на стол, положив рядом несколько блестящих монет.

Проблем с финансами не будет, если не ставить пустые бутылки на стол. Примета работает не только в праздник, но и в обычные дни.

Под коврик у входной двери нужно положить монетку, чтобы в доме никогда не было проблем с финансами.

Поверье гласит, что финансовое благополучие не покинет дом, если к празднику купить новый веник, поставить его ручкой вниз и украсить красными лентами.

Достаток обеспечит и копилка, наполненная монетами. Ее приобретают за день или в день праздника, а всем гостям, пришедшим в дом, предлагают опустить по монетке, чтобы деньги из семьи не уходили.

Приметы на удачу в день Старого Нового года

По примете в день праздника не выносят мусор из дома, чтобы удача и успех не покинули семью.

Привлечь удачу в Старый Новый год получится, если задобрить нового покровителя. Для этого надевают новую одежду и не ссорятся, а веселятся, укрепляя семейные узы.

Удача не покинет тот дом, где живут гостеприимные люди. В день праздника любого гостя приглашают к столу и угощают всем, что есть.

Привлечь удачу в праздник получится, если простить все обиды и не ссориться с близкими.

По примете удача в дом придет, если в день праздника встать под дерево и потрясти ветки, чтобы снег упал на голову.