Анна Леванди: чем выше у тренера результаты, тем кошмарнее его жизнь

- Анна, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, прошлый год у вас выдался очень удачным: эстонские фигуристы успешно выступили на чемпионате мира в Стокгольме и завоевали путевки на Олимпиаду в Пекине, вы стали тренером года Эстонии.

- Да, так это выглядит со стороны. На самом деле и позапрошлый, и прошлый годы были тяжелейшими. Я не показываю свои сложности, но знаю, с чем в эти два года боролась. И при этом я не могу переносить свои эмоции на спортсменов. Я должна их заряжать, закалять, находить возможности для тренировок, для выезда на соревнования. Что называется “назло врагам”. А враги сейчас — это ограничения в связи с ковидом. Для спортсмена это смерть: мы не можем делать перерывы.

Даже семилетние после перерыва не хотят приходить на тренировки. Когда ты на этом поезде едешь, колесо крутится – тебе все кажется нормальным. Как только дома посидел – мышцы ослабли и все, что делается физически, дается тяжело. Проще бросить.