11.01.2022, 12:37
Анна Леванди: чем выше у тренера результаты, тем кошмарнее его жизнь(6)
ФОТО: Личный архив
C 12 по 16 января в ледовом холле "Тондираба" состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Для эстонского тренера Анны Леванди это вдвойне волнительные соревнования: в мужском катании будет выступать ее сын Арлет Леванди, а в женском — ученица Эва-Лотта Кийбус, завоевавшая в прошлом году путевку для Эстонии на Олимпиаду-2022, которая пройдет в феврале в Пекине. Журнал JANA Luxury поговорил с Анной Леванди, признанной в прошлом году тренером года — причем впервые за 33 года истории титула он был присужден женщине! — о том, как появляются яркие фигуристы, почему фигурное катание в Эстонии именно сейчас сделало качественный скачок вверх и как строить жизнь помимо спорта.