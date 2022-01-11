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11.01.2022, 12:37

Анна Леванди: чем выше у тренера результаты, тем кошмарнее его жизнь

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Евгения Горски
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«Меня страшит то, что обычно чем выше у тренера по фигурному катанию результаты, тем кошмарнее становится его жизнь»
ФОТО: Личный архив

C 12 по 16 января в ледовом холле "Тондираба" состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Для эстонского тренера Анны Леванди это вдвойне волнительные соревнования: в мужском катании будет выступать ее сын Арлет Леванди, а в женском — ученица Эва-Лотта Кийбус, завоевавшая в прошлом году путевку для Эстонии на Олимпиаду-2022, которая пройдет в феврале в Пекине. Журнал JANA Luxury поговорил с Анной Леванди, признанной в прошлом году тренером года — причем впервые за 33 года истории титула он был присужден женщине! — о том, как появляются яркие фигуристы, почему фигурное катание в Эстонии именно сейчас сделало качественный скачок вверх и как строить жизнь помимо спорта.

- Анна, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, прошлый год у вас выдался очень удачным: эстонские фигуристы успешно выступили на чемпионате мира в Стокгольме и завоевали путевки на Олимпиаду в Пекине, вы стали тренером года Эстонии.

- Да, так это выглядит со стороны. На самом деле и позапрошлый, и прошлый годы были тяжелейшими. Я не показываю свои сложности, но знаю, с чем в эти два года боролась. И при этом я не могу переносить свои эмоции на спортсменов. Я должна их заряжать, закалять, находить возможности для тренировок, для выезда на соревнования. Что называется “назло врагам”. А враги сейчас — это ограничения в связи с ковидом. Для спортсмена это смерть: мы не можем делать перерывы.

Даже семилетние после перерыва не хотят приходить на тренировки. Когда ты на этом поезде едешь, колесо крутится – тебе все кажется нормальным. Как только дома посидел – мышцы ослабли и все, что делается физически, дается тяжело. Проще бросить.

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