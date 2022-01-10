Если коронавирус изрядно ослабил организм: нутрициолог из Таллинна рассказывает, как восстановиться после тяжелой болезни с помощью питания

Последствия коронавируса в большинстве случаев проявляются не только через сниженный иммунитет, потерю вкусов и запахов, но и через такие явления, как хроническая усталость, потеря сил и энергии, нарушение сна.

Выходить из такого состояния можно с помощью натуральных методов. На восстановление организма, в зависимости от тяжести заболевания, уходит от 4 до 12 недель. Это стоит учитывать, чтобы не ждать быстрых результатов! Но перечисленные ниже правила помогут с первых недель почувствовать себя значительно энергичнее!