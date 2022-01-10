Красота и здоровье
10.01.2022, 20:14

Если коронавирус изрядно ослабил организм: нутрициолог из Таллинна рассказывает, как восстановиться после тяжелой болезни с помощью питания

 
Катрин Савченко
нутрициолог и коуч по питанию
ФОТО: Unsplash

Нутрициолог и коуч по питанию из Таллинна Катрин Савченко рассказывает, как восстановить организм с помощью питания после того, как вы переболели короаниврусом.

Последствия коронавируса в большинстве случаев проявляются не только через сниженный иммунитет, потерю вкусов и запахов, но и через такие явления, как хроническая усталость, потеря сил и энергии, нарушение сна.

Выходить из такого состояния можно с помощью натуральных методов. На восстановление организма, в зависимости от тяжести заболевания, уходит от 4 до 12 недель. Это стоит учитывать, чтобы не ждать быстрых результатов! Но перечисленные ниже правила помогут с первых недель почувствовать себя значительно энергичнее!

Восстанавливающее питание:

  • включить 1 раз в неделю разгрузочный день без животных продуктов: едим только овощи в любом виде
  • добавить в рацион кокосовое масло 2 ч.л. в день
  • включать в рацион морские водоросли/нори
  • пить воду с лимоном
  • акцент на белковую пищу: птица/рыба/яйца/постное мясо
  • включить в рацион тыквенные семена и бразильский орех
  • пить клюквенный чай каждый день 1-2 чашки
  • добавить в рацион квашеную капусту, комбучу
  • на завтрак включать яйца
  • включить в рацион овсяные отруби
  • включить пробиотические продукты: зелень, цикорий, чеснок, чай из одуванчика
  • исключить белый сахар и белую муку: сахар заменить на эритритол в приготовлении, а лучше на 1 месяц отказаться от сладкого полностью, результат не заставит себя долго ждать. Муку заменить на овсяную/миндальную/кокосовую/рисовую (темный рис)/зеленой гречки
  • исключить из рациона грибы, дрожжи
  • сократить потребление кофе и алкоголя
  • минимизировать потребление баклажанов, помидор, паприки и картофеля
  • исключить молочные продукты: заменить на йогурты из кокоса, растительное молоко из миндаля/кокоса
  • соблюдать режим питания — не больше 2-3 приемов пищи в день — и выдерживать интервал между ужином и завтраком не менее 13 часов!

Дополнительные меры:

  • каждый день находиться на свежем воздухе не менее 40 минут
  • проводить дыхательные практики
  • делать ингаляции с эвкалиптом
  • дома иметь в наличии эфирное масло корицы и чайного дерева (хорошо включать их в диффузор)
  • посещение сауны 1-2 раза в неделю (можно чаще)
  • контрастные процедуры (будьте осторожны, подготавливаясь!)
  • лимфатическая гимнастика минимум 7-10 минут каждый день или массаж курсом
  • следить за качеством сна(!)

Нутрицевтическая поддержка:

  • С витамин 1000 мг
  • D витамин от 2500MU
  • Omega3 (EPA+DHA=750+)
  • CoQ10
  • Комплекс B витаминов
  • Селен
  • Цинк
  • Экстракт расторопши
  • NADH

Делайте правильный выбор в своих привычках, чтобы оставаться здоровыми всегда!

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