Если коронавирус изрядно ослабил организм: нутрициолог из Таллинна рассказывает, как восстановиться после тяжелой болезни с помощью питания
Нутрициолог и коуч по питанию из Таллинна Катрин Савченко рассказывает, как восстановить организм с помощью питания после того, как вы переболели короаниврусом.
Последствия коронавируса в большинстве случаев проявляются не только через сниженный иммунитет, потерю вкусов и запахов, но и через такие явления, как хроническая усталость, потеря сил и энергии, нарушение сна.
Выходить из такого состояния можно с помощью натуральных методов. На восстановление организма, в зависимости от тяжести заболевания, уходит от 4 до 12 недель. Это стоит учитывать, чтобы не ждать быстрых результатов! Но перечисленные ниже правила помогут с первых недель почувствовать себя значительно энергичнее!
Восстанавливающее питание:
- включить 1 раз в неделю разгрузочный день без животных продуктов: едим только овощи в любом виде
- добавить в рацион кокосовое масло 2 ч.л. в день
- включать в рацион морские водоросли/нори
- пить воду с лимоном
- акцент на белковую пищу: птица/рыба/яйца/постное мясо
- включить в рацион тыквенные семена и бразильский орех
- пить клюквенный чай каждый день 1-2 чашки
- добавить в рацион квашеную капусту, комбучу
- на завтрак включать яйца
- включить в рацион овсяные отруби
- включить пробиотические продукты: зелень, цикорий, чеснок, чай из одуванчика
- исключить белый сахар и белую муку: сахар заменить на эритритол в приготовлении, а лучше на 1 месяц отказаться от сладкого полностью, результат не заставит себя долго ждать. Муку заменить на овсяную/миндальную/кокосовую/рисовую (темный рис)/зеленой гречки
- исключить из рациона грибы, дрожжи
- сократить потребление кофе и алкоголя
- минимизировать потребление баклажанов, помидор, паприки и картофеля
- исключить молочные продукты: заменить на йогурты из кокоса, растительное молоко из миндаля/кокоса
- соблюдать режим питания — не больше 2-3 приемов пищи в день — и выдерживать интервал между ужином и завтраком не менее 13 часов!
Дополнительные меры:
- каждый день находиться на свежем воздухе не менее 40 минут
- проводить дыхательные практики
- делать ингаляции с эвкалиптом
- дома иметь в наличии эфирное масло корицы и чайного дерева (хорошо включать их в диффузор)
- посещение сауны 1-2 раза в неделю (можно чаще)
- контрастные процедуры (будьте осторожны, подготавливаясь!)
- лимфатическая гимнастика минимум 7-10 минут каждый день или массаж курсом
- следить за качеством сна(!)
Нутрицевтическая поддержка:
- С витамин 1000 мг
- D витамин от 2500MU
- Omega3 (EPA+DHA=750+)
- CoQ10
- Комплекс B витаминов
- Селен
- Цинк
- Экстракт расторопши
- NADH
Делайте правильный выбор в своих привычках, чтобы оставаться здоровыми всегда!