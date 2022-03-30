"После осмотра врач спросил: где вы были так долго?" Шокирующая история молодой эстонской мамы

Это случилось полтора года назад. “Я была кормящей мамой”, — начинает свой рассказ Лийс. “Сыну было уже девять месяцев, он получал прикорм, когда я заметила, что моя правая грудь странно изменилась — стала большой и твердой”. Лийс подумала, что это, наверное, застой молока, так как с первым сыном у неё была похожая история. Температуры не было и грудь не болела, какая там могла быть проблема? Семейный врач посоветовал Лийс попробовать массировать грудь, мазать её лечебным кремом и прикладывать капустный лист.

Но это не помогло: “В следующий раз, когда я поехала с ребенком на осмотр, то сказала врачу, что состояние не улучшилось. Наоборот, когда Лийс попробовала под душем помассировать грудь, из соска пошла кровь...