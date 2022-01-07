07.01.2022, 15:34
Сегодня Кристиану Лубутену — 59 лет! Вспоминаем основные правила стиля звездного дизайнера(1)
ФОТО: screenshot youtube
Французскому дизайнеру-модельеру Кристиану Лубутену 7 января исполнилось 59 лет. Именно он создал прославившиеся “туфли на красной подошве”, про которые пела в свое время группа “Ленинград”.
Каковы же правила стиля с точки зрения создателя бренда Christian Louboutin? Об этом рассказывает OBOZREVATEL.
- Кристиан Лубутен считал, что мужская обувь не может продемонстрировать внутреннее состояние мужчин и их настроение. Женщины наоборот с помощью ботинок показывают сексуальность и привлекают парней, поэтому они с радостью носят туфли, которые вызывают боль и натирают.
- В каждом обращении к своим поклонницам Кристиан Лубутен вспоминал высокие каблуки. Дизайнер был убежден, что облик девушки кардинально меняется, когда она становится на шпильки. Кристиан одевает своих моделей в лодочки, сочетая с джинсами и даже спортивными брюками.
- Кристиан Лубутен убежден, что каблуки придают уверенность. Благодаря туфлям женщина становится более стройной, изящной и поднесенной. Мужчины уверяют, что обращают больше внимания на девушку даже на минимальных каблуках, чем на плоской подошве.
- В образах Лубутен рекомендует делать ставку на красоту, а не на тренды. Дизайнер подчеркивает, что обувь его бренда для того, чтобы ею любовались. Он стремится сделать женщину привлекательной, а ее ноги – длинными, насколько это возможно.
- Не бойтесь ошибаться! Французский модельер уверяет, что любые ошибки в стиле никогда не поздно исправить. Время заменяет их суть, и они могут превратиться в элегантные решения. Даже в 70 лет можно надеть лодочки и обтягивающее платье, при этом выглядеть потрясающе.
- Лубутен писал, что у редких девушек от природы есть дар грациозно ходить на 14-сантиметровых шпильках. Однако большинство из тех, кому не дано – могут научиться.