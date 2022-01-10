В Maxima вы получите больше: бесплатный обед, пособие на учебу для детей и при необходимости также и жилье
“Мы не разделяем людей по возрасту, росту, национальности или полу — у нас могут работать все”, — говорит руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер. В компании, обеспечивающей работой в Эстонии более 3700 человек, трудятся сотрудники 15 разных национальностей, 75 % коллектива составляют женщины, более 200 сотрудников — из Ида-Вирумаа, и в среднем 500 сотрудников имеют пониженную трудоспособность. Самыми молодыми сотрудниками Maxima являются 15-летние помощники, а самый старший коллега в прошлом году отметил свое 80-летие.
В Maxima десятки различных специальностей, и большинство из них, прежде всего в магазинах, не требуют особо глубоких предварительных знаний, обучение проходит во многом именно на рабочем месте. “В этом мы сами предлагаем большую поддержку для того, чтобы влиться в коллектив”, — говорит руководитель по персоналу Maxima. Через программу наставничества и электронного обучения самые опытные сотрудники помогают новым сотрудникам освоиться в организации труда Maxima — как в 83 магазинах компании, 12 производственных цехах, логистических центрах, так и в офисе. “Наряду с этим, мы регулярно проводим различные курсы, на которых можно постоянно повышать свою рабочую квалификацию, чтобы сделать карьеру на предприятии”, — добавляет Леа Кимбер.
Maxima стала первой местной розничной сетью, объявившей в конце прошлого года о значительном повышении заработной платы сотрудников магазинов в новом году. С 1 января 2022 года Maxima увеличила зарплату своему торговому персоналу в среднем на 8 %, а местами повышение достигло 14 %. Это одно из крупнейших повышений заработной платы, которое компания Maxima когда-либо предпринимала в Эстонии. В общей сложности в этом году компания внесет почти 2,2 миллиона евро в повышение заработной платы сотрудников своих магазинов.
“Мы подумали и о детях сотрудников — у нас в течение многих лет есть ежемесячная стипендия в размере 40 евро для хорошо учащихся школьников, а дети, идущие в 1-й класс, получают стартовый пакет школьных принадлежностей”, — отмечает Кимбер. Maxima в значительной степени оплачивает также расходы на больничные листы сотрудников и предлагает бесплатную вакцинацию. Кроме того, у сотрудников как магазинов, так и логистических центров есть различные системы мотивации, позволяющие им получать зарплату выше среднемесячной заработной платы по отрасли.
“Мы благодарны каждому сотруднику, который приходит к нам работать и остается здесь”, — говорит руководитель по персоналу Maxima. Сотрудников, остающихся в Maxima на более длительный срок, много. Например, в 2021 году 175 сотрудников Maxima отметили 10 и 15-летние трудовые юбилеи. Всего за последние три года такие юбилеи отметили почти 600 человек. “Большинство из этих людей — это надежный костяк наших магазинов, благодаря которым и новые сотрудники могут быстро освоиться”, — подчеркивает Кимбер.
Среди наших сотрудников есть и те, кто долгое время работают на одном месте в том же магазине, и те, кто с годами нашел разные способы применения своих навыков. Многолетние сотрудники Maxima отметили, что они ценят команду, в которой работают, а также возможности самореализации и карьерного роста. Есть большое количество таких сотрудников, которые начинали кассирами или старшими смены, а затем становились заведующими магазинов или региональными менеджерами.
“Эти люди уже знают, что в Maxima получаешь больше! Приглашаем присоединиться к Maxima всех, кто хочет расширить свои знания, готов взять на себя ответственность и тем самым внести свой вклад в успех одного из крупнейших работодателей Эстонии. Мы доступны для жителей Эстонии по всей стране, и то, что мы делаем, видят сотни тысяч людей каждую неделю”, — сказала Леа Кимбер, менеджер по персоналу Maxima.
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