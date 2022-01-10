В Maxima вы получите больше: бесплатный обед, пособие на учебу для детей и при необходимости также и жилье

Один из крупнейших работодателей Эстонии

Maxima - крупнейшая розничная компания стран Балтии, в Эстонии работает с 2001 года. В Maxima Eesti работает более 3700 человек.





Около 3000 из них - так называемые сотрудники «первой линии», они работают в 83 магазинах по всей Эстонии. Всего у предприятия 58 магазинов шаговой доступности X, 22 супермаркета XX и три гипермаркета XXX.





В состав Maxima входят также 12 кулинарных цеха, где трудятся 200 человек, и логистический центр, в котором работает 350 сотрудников. В главном офисе компании работает около 230 человек.





За 20 лет работы Maxima стала одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Эстонии. Каждый день местные магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 человек.