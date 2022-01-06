Сухой закон: что будет с организмом, если два месяца прожить без алкоголя

Почки



Их функция — выводить осевшие в них вредные продукты распада этанола: ацетальдегид и уксусную кислоту. Полностью они уйдут из почек примерно через два месяца после отказа от алкоголя.

Если вы по утрам возникает боль в пояснице, но при этом у вас нет остеохондроза, то это ваши почки “сигнализируют” вам, что устали выводить всякую дрянь из организма. Помочь им справиться с токсинами можно временно отказавшись от соли, увеличив объем выпиваемой воды, исключив из рациона острую, жирную и жареную еду.

Печень

Она страдает от алкоголя прежде всего и стоит на передовой по борьбе с токсинами. Согласно многим исследованиям, считается, что если человек употреблял алкоголь умеренно, то печени достаточно месяца на то, чтобы восстановить свою работу и вернуться к своему нормальному состоянию, как по объему, так и по функционалу. За это время улучшаются и холестериновые показатели, уменьшается вязкость крови.

Но если это хроническое злоупотребление алкоголем, то одного месяца будет недостаточно. Минимум — от двух месяцев до полугода. Причем придется обратиться к врачу-гепатологу, чтобы он диагностировал состояние печени, назначил лекарства и диету.

Поджелудочная железа



Злоупотребление алкоголем приводит к увеличению количества белков в панкреатическом соке. Они закупоривают выводные протоки поджелудочной железы, что может привести к фиброзу органа. Поэтому, мораторий на алкоголь тоже хорошо скажется на работе поджелудочной железы.



Желудок



Он страдает от алкоголя, особенно — крепкого. Его слизистая оболочка раздражается от этилового спирта и даже может покрываться язвами. Спустя всего два месяца после “отдыха”, работа желудка значительно улучшается.



Мозг

Алкоголь нарушает работу коры головного мозга: клетки погибают от кислородного голодания. Регулярные возлияния (даже если это происходит пару раз в неделю) нарушают функции мозга.