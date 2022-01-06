Три простых совета, как легко восстановиться после праздничного застолья
Как известно, здоровая диета обеспечивает хорошее самочувствие, легкость и, конечно же, возможность сэкономить на повседневных покупках, поскольку обеденный стол заранее продуман, спланирован и составлен из свежих продуктов. Часто это больше всего нужно нам в начале нового года, когда долгие праздники и сытные застолья остались позади.
Хотя может показаться, что в наших широтах в зимнее время не хватает свежих овощей, фруктов и рыбы, которые обогащают рацион и хорошо сказываются на талии, на прилавках Maxima они доступны круглый год, в том числе и посреди зимы. Именно с их помощью вы очень легко сможете выполнить свое новогоднее обещание. Вот несколько простых советов, которые помогут с легкостью приступить к делу!
Совет №1: Пейте достаточно воды
Самый простой способ вернуть себе ощущение свежести после плотного застолья — выдавить половину лимона или каплю концентрата лимонного сока в стакан горячей воды и выпить его утром перед началом дня. Это согревает в прохладную погоду, помогает восстановить здоровье и обогащает организм витамином С.
Помимо лимона, хорошая идея добавить в воду нескольких ломтиков свежего огурца или нескольких веточек таких трав, как тимьян, мелисса или мята, чтобы придать воде приятный вкус. Кроме того, в магазинах Maxima зимой продаются свежими как экзотические, так и знакомые нам ягоды, которые также можно добавить для придания воде вкуса.
Совет №2: Ешьте много фруктов и овощей
Прилежные хозяева, безусловно, запаслись лесными и садовыми продуктами на зиму, ну а для тех, кто этого не сделал, в магазинах Maxima по всей Эстонии, к счастью, есть широкий выбор богатых витаминами свежих фруктов и овощей. Вы найдете также широкий выбор вкусных овощей из более экзотических стран.
Фрукты и овощи — всегда верный выбор для здоровья, потому что они полны важных питательных веществ, необходимых организму для нормального функционирования. Большинство фруктов и овощей содержат различные питательные вещества, необходимые человеческому организму, такие как витамины A, B12 и C, а также такие минералы, как кальций, магний и цинк. Вот несколько рекомендаций по употреблению некоторых фруктов и овощей, которые особенно полезны для организма при восстановлении после праздничных застолий.
Банан
Бананы — одни из самых продаваемых продуктов в продуктовом магазине. На это есть веская причина — они являются хорошими источниками клетчатки и калия. Клетчатка помогает облегчить запор и держать под контролем тягу к сладкому. Калий — это минерал, который необходим для нормального функционирования мышц, например сердца.
Батат
Батат или сладкий картофель — хорошая альтернатива привычной нам картошке. При этом батат богат и витамином А, который имеет крайне важное значение для здоровья глаз. Он также содержит витамин B5, который расщепляет жиры, и витамин B6, помогающий метаболизму.
Авокадо
Эстоноземельцы все больше любят авокадо и используют его в различных блюдах. Авокадо содержит полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3, которые улучшают здоровье сердца. Потребление здоровых жиров важно, потому что некоторые витамины, такие как A, D, E и K, жирорастворимы. Это означает, что нашему организму необходимы жиры для усвоения и использования витаминов. ТАК ПРАВИЛЬНО!
Шпинат
Выбор салатов в продуктовых магазинах сегодня очень широк, и в качестве основного компонента свежих салатов все чаще используется шпинат. Его также все чаще добавляют в смузи. Шпинат — хороший источник калия и магния. Эти минералы важны для регулирования баланса электролитов и артериального давления.
Черника
Черника не только просто вкусна, но и является одним из самых мощных источников антиоксидантов в мире.
Совет №3: Ешьте больше рыбы, в том числе жирной
Как и свежие фрукты и овощи, свежую рыбу во всех магазинах Maxima по всей Эстонии легко найти круглый год, потому что связь с европейскими рыбными рынками очень хорошая. Рыба и морепродукты — хорошие источники белка. Они содержат много витаминов и минералов, при этом организм легко их усваивает.
На рыбный рынок магазинов Maxima свежевыловленная рыба и морепродукты поступают целых два раза в неделю, чтобы жители Эстонии всегда могли получить свои любимые продукты в свежем виде. Рыбный рынок Maxima предлагает широкий выбор — от горячо любимого жителями Эстонии лосося и местной камбалы до тунца, молодых осьминогов и морских гребешков.
В то время как более широкий выбор морепродуктов доступен в более крупных магазинах Maxima, свежий лосось есть во всех магазинах Maxima по всей Эстонии каждую неделю.
В дополнение к здоровому питанию и приведенным выше рекомендациям восстановиться после праздников помогает и умеренная физическая активность — например, хорошему самочувствию в дополнение к регулярному здоровому питанию способствуют вечерние прогулки или небольшие упражнения дома. Также стоит помнить, что свои привычки следует менять понемногу, важно не переусердствовать.
Помня все эти советы, сделайте свою следующую покупку с умом именно в Maxima, где каждую неделю представлен широкий спектр выгодных предложений на свежую рыбу и морепродукты, а также на сезонные овощи для приготовления продуманных, разнообразных, здоровых и недорогих блюд. Об этих специальных предложениях вы можете узнать больше здесь.