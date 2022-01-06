Три простых совета, как легко восстановиться после праздничного застолья

Банан

Бананы — одни из самых продаваемых продуктов в продуктовом магазине. На это есть веская причина — они являются хорошими источниками клетчатки и калия. Клетчатка помогает облегчить запор и держать под контролем тягу к сладкому. Калий — это минерал, который необходим для нормального функционирования мышц, например сердца.

Батат

Батат или сладкий картофель — хорошая альтернатива привычной нам картошке. При этом батат богат и витамином А, который имеет крайне важное значение для здоровья глаз. Он также содержит витамин B5, который расщепляет жиры, и витамин B6, помогающий метаболизму.

Авокадо

Эстоноземельцы все больше любят авокадо и используют его в различных блюдах. Авокадо содержит полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3, которые улучшают здоровье сердца. Потребление здоровых жиров важно, потому что некоторые витамины, такие как A, D, E и K, жирорастворимы. Это означает, что нашему организму необходимы жиры для усвоения и использования витаминов. ТАК ПРАВИЛЬНО!

Шпинат

Выбор салатов в продуктовых магазинах сегодня очень широк, и в качестве основного компонента свежих салатов все чаще используется шпинат. Его также все чаще добавляют в смузи. Шпинат — хороший источник калия и магния. Эти минералы важны для регулирования баланса электролитов и артериального давления.

Черника

Черника не только просто вкусна, но и является одним из самых мощных источников антиоксидантов в мире.