Maxima
06.01.2022, 15:29

Три простых совета, как легко восстановиться после праздничного застолья

 
ФОТО: Maxima
Если Рождество и Новый год — это период, когда мы привыкли есть много хорошего и лучшего, то с января часто обещаем себе вернуться к более полезной для здоровья диете. Как и с чего начать, чтобы все получилось?

Как известно, здоровая диета обеспечивает хорошее самочувствие, легкость и, конечно же, возможность сэкономить на повседневных покупках, поскольку обеденный стол заранее продуман, спланирован и составлен из свежих продуктов. Часто это больше всего нужно нам в начале нового года, когда долгие праздники и сытные застолья остались позади.

Хотя может показаться, что в наших широтах в зимнее время не хватает свежих овощей, фруктов и рыбы, которые обогащают рацион и хорошо сказываются на талии, на прилавках Maxima они доступны круглый год, в том числе и посреди зимы. Именно с их помощью вы очень легко сможете выполнить свое новогоднее обещание. Вот несколько простых советов, которые помогут с легкостью приступить к делу!

Совет №1: Пейте достаточно воды

Самый простой способ вернуть себе ощущение свежести после плотного застолья — выдавить половину лимона или каплю концентрата лимонного сока в стакан горячей воды и выпить его утром перед началом дня. Это согревает в прохладную погоду, помогает восстановить здоровье и обогащает организм витамином С.

Помимо лимона, хорошая идея добавить в воду нескольких ломтиков свежего огурца или нескольких веточек таких трав, как тимьян, мелисса или мята, чтобы придать воде приятный вкус. Кроме того, в магазинах Maxima зимой продаются свежими как экзотические, так и знакомые нам ягоды, которые также можно добавить для придания воде вкуса.

Совет №2: Ешьте много фруктов и овощей

Прилежные хозяева, безусловно, запаслись лесными и садовыми продуктами на зиму, ну а для тех, кто этого не сделал, в магазинах Maxima по всей Эстонии, к счастью, есть широкий выбор богатых витаминами свежих фруктов и овощей. Вы найдете также широкий выбор вкусных овощей из более экзотических стран.

Фрукты и овощи — всегда верный выбор для здоровья, потому что они полны важных питательных веществ, необходимых организму для нормального функционирования. Большинство фруктов и овощей содержат различные питательные вещества, необходимые человеческому организму, такие как витамины A, B12 и C, а также такие минералы, как кальций, магний и цинк. Вот несколько рекомендаций по употреблению некоторых фруктов и овощей, которые особенно полезны для организма при восстановлении после праздничных застолий.

Банан
Бананы — одни из самых продаваемых продуктов в продуктовом магазине. На это есть веская причина — они являются хорошими источниками клетчатки и калия. Клетчатка помогает облегчить запор и держать под контролем тягу к сладкому. Калий — это минерал, который необходим для нормального функционирования мышц, например сердца.
Батат
Батат или сладкий картофель — хорошая альтернатива привычной нам картошке. При этом батат богат и витамином А, который имеет крайне важное значение для здоровья глаз. Он также содержит витамин B5, который расщепляет жиры, и витамин B6, помогающий метаболизму.
Авокадо
Эстоноземельцы все больше любят авокадо и используют его в различных блюдах. Авокадо содержит полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3, которые улучшают здоровье сердца. Потребление здоровых жиров важно, потому что некоторые витамины, такие как A, D, E и K, жирорастворимы. Это означает, что нашему организму необходимы жиры для усвоения и использования витаминов. ТАК ПРАВИЛЬНО!
Шпинат
Выбор салатов в продуктовых магазинах сегодня очень широк, и в качестве основного компонента свежих салатов все чаще используется шпинат. Его также все чаще добавляют в смузи. Шпинат — хороший источник калия и магния. Эти минералы важны для регулирования баланса электролитов и артериального давления.
Черника
Черника не только просто вкусна, но и является одним из самых мощных источников антиоксидантов в мире.

Совет №3: Ешьте больше рыбы, в том числе жирной

Как и свежие фрукты и овощи, свежую рыбу во всех магазинах Maxima по всей Эстонии легко найти круглый год, потому что связь с европейскими рыбными рынками очень хорошая. Рыба и морепродукты — хорошие источники белка. Они содержат много витаминов и минералов, при этом организм легко их усваивает.

На рыбный рынок магазинов Maxima свежевыловленная рыба и морепродукты поступают целых два раза в неделю, чтобы жители Эстонии всегда могли получить свои любимые продукты в свежем виде. Рыбный рынок Maxima предлагает широкий выбор — от горячо любимого жителями Эстонии лосося и местной камбалы до тунца, молодых осьминогов и морских гребешков.

В то время как более широкий выбор морепродуктов доступен в более крупных магазинах Maxima, свежий лосось есть во всех магазинах Maxima по всей Эстонии каждую неделю.

В дополнение к здоровому питанию и приведенным выше рекомендациям восстановиться после праздников помогает и умеренная физическая активность — например, хорошему самочувствию в дополнение к регулярному здоровому питанию способствуют вечерние прогулки или небольшие упражнения дома. Также стоит помнить, что свои привычки следует менять понемногу, важно не переусердствовать.

Помня все эти советы, сделайте свою следующую покупку с умом именно в Maxima, где каждую неделю представлен широкий спектр выгодных предложений на свежую рыбу и морепродукты, а также на сезонные овощи для приготовления продуманных, разнообразных, здоровых и недорогих блюд. Об этих специальных предложениях вы можете узнать больше здесь.

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