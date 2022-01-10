Невидимый способ, помогающий розничной сети избежать роста цен на продукты

В последние месяцы как обычные люди, так и предприятия болезненно ощутили, что происходит, когда цены на электроэнергию взлетают до потолка, а счета многократно увеличиваются. Торговые сети не исключение. За последние четыре месяца рост цен на электроэнергию существенно повлиял и на расходы Maxima Eesti. Однако компания уже в течение некоторого времени до этого искала различные способы контролировать расходы на электроэнергию, и благодаря этому уменьшить также воздействие предприятия на окружающую среду.

Электричество составляет значительную часть повседневных расходов розничной сети, поэтому постоянно высокая цена на электроэнергию может в какой-то момент начать влиять и на конечную стоимость продуктов. Например, около 50 % затрат на электроэнергию в каждом магазине Maxima приходится на холодильники для хранения товаров как в торговом зале, так и в подсобных помещениях магазина. Хотя ни один из посетителей магазина, кладя в корзину сыр, молоко или мясо, даже не подозревает, что это за большая система, которая помогает поддерживать работу холодильников и обеспечивает хранение продуктов при нужной температуре, тем не менее как для розничной сети, так и для кошелька потребителя есть существенная разница в том, какие охлаждающие системы используются в магазине.

Много лет назад розничные сети сами начали искать способы избавиться от прежних, экологически вредных холодильников с большим объемом фреона, и заменить их более экологичными охлаждающими решениями. С 2015 года Европейский союз также предпринял различные шаги, чтобы ограничить их использование в продуктовых магазинах. Сегодня магазины Maxima в Эстонии используют два различных типа холодильного оборудования, которые, с одной стороны, значительно более экологичны, а, с другой стороны, положительно влияют на бюджет как компании, так и потребителей.