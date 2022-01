Невидимый способ, помогающий розничной сети избежать роста цен на продукты

Магазин Maxima XXX в Хааберсти стал пять лет назад первым магазином Maxima Group во всей Балтии, где приняли в эксплуатацию холодильное оборудование на основе CO 2 . В отличие от старых фреоновых CFC, которые выделяют тысячи эквивалентов CO 2 , холодильное оборудование на основе CO 2 производит минимальные выбросы. При этом они более экономичны, чем старые холодильники, что снижает затраты на электроэнергию на 10 %. Вдобавок работающие на CO2 холодильники позволяют использовать остаточное тепло для обогрева магазинов Maxima. Это позволяет сэкономить до 30 % на отоплении этих зданий.