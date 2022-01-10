Невидимый способ, помогающий розничной сети избежать роста цен на продукты
В последние месяцы как обычные люди, так и предприятия болезненно ощутили, что происходит, когда цены на электроэнергию взлетают до потолка, а счета многократно увеличиваются. Торговые сети не исключение. За последние четыре месяца рост цен на электроэнергию существенно повлиял и на расходы Maxima Eesti. Однако компания уже в течение некоторого времени до этого искала различные способы контролировать расходы на электроэнергию, и благодаря этому уменьшить также воздействие предприятия на окружающую среду.
Электричество составляет значительную часть повседневных расходов розничной сети, поэтому постоянно высокая цена на электроэнергию может в какой-то момент начать влиять и на конечную стоимость продуктов. Например, около 50 % затрат на электроэнергию в каждом магазине Maxima приходится на холодильники для хранения товаров как в торговом зале, так и в подсобных помещениях магазина. Хотя ни один из посетителей магазина, кладя в корзину сыр, молоко или мясо, даже не подозревает, что это за большая система, которая помогает поддерживать работу холодильников и обеспечивает хранение продуктов при нужной температуре, тем не менее как для розничной сети, так и для кошелька потребителя есть существенная разница в том, какие охлаждающие системы используются в магазине.
Много лет назад розничные сети сами начали искать способы избавиться от прежних, экологически вредных холодильников с большим объемом фреона, и заменить их более экологичными охлаждающими решениями. С 2015 года Европейский союз также предпринял различные шаги, чтобы ограничить их использование в продуктовых магазинах. Сегодня магазины Maxima в Эстонии используют два различных типа холодильного оборудования, которые, с одной стороны, значительно более экологичны, а, с другой стороны, положительно влияют на бюджет как компании, так и потребителей.
Магазин Maxima XXX в Хааберсти стал пять лет назад первым магазином Maxima Group во всей Балтии, где приняли в эксплуатацию холодильное оборудование на основе CO2. В отличие от старых фреоновых CFC, которые выделяют тысячи эквивалентов CO2, холодильное оборудование на основе CO2 производит минимальные выбросы. При этом они более экономичны, чем старые холодильники, что снижает затраты на электроэнергию на 10 %. Вдобавок работающие на CO2 холодильники позволяют использовать остаточное тепло для обогрева магазинов Maxima. Это позволяет сэкономить до 30 % на отоплении этих зданий.
Такое холодильное оборудование на основе CO2 используется в других крупнейших магазинах сети Maxima, то есть в магазинах XX и XXX в Эстонии — их в общей сложности 25. В небольших магазинах X, которых насчитывается 58, компания с 2018 года начала переходить на холодильное оборудование на основе системы водяного контура (water loop). Это даже не требует замены старого оборудования, достаточно добавить дополнительные приборы к старой системе. И такая система также оказывает очень небольшое воздействие на окружающую среду, тоже позволяя использовать остаточное тепло для обогрева здания. Таким образом, и данное решение также снижает затраты на электроэнергию для розничной сети.
В дополнение к современному холодильному оборудованию, которое помогает магазинам Maxima по всей Эстонии экономить как на электричестве, так и на отоплении — и таким образом позволяет компании замедлить рост цен на продукты питания для потребителей и обеспечить более долгую свежесть продуктов — компания начала использовать в своих магазинах более экологичные светодиодные светильники.
Наряду с этим у одной из крупнейших местных розничных сетей есть еще несколько других планов по дальнейшему снижению затрат на электроэнергию в будущем. От всех этих шагов выигрывают окружающая среда, сама компания и все те жители Эстонии, которые посещают магазины Maxima каждый день в поисках самой выгодной корзины покупок в Эстонии!