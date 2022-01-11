11.01.2022, 09:39
Приправьте постельную жизнь... презервативами!
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Презервативы удобны и относительно просты в использовании. Что еще интереснее, презервативы могут даже улучшить секс! Об использовании презерватива можно узнать так много, что вам может захотеться схватить презерватив еще до полового акта.
- Найдите для себя подходящий презерватив! Широкий спектр этих противозачаточных средств на любой вкус доступен в продуктовых магазинах, секс-шопах и аптеках, а также в интернете. Например, в торговых точках можно найти презервативы разных размера, вкуса, цвета и текстуры, которые сделают половой акт незабываемым для обоих партнеров. В отличие от давнишних толстых презервативов, были разработаны значительно более тонкие материалы, которые позволяют вам испытывать больше ощущений, обеспечивая при этом удовольствие и защиту.
- Сделайте надевание презерватива частью прелюдии. Разум управляет телом – фактически сам мозг и является центром управления сексуальной жизнью. Мужчины, у которых был неудачный опыт использования презервативов, хранят эти воспоминания, и одна лишь мысль о презервативе может вызвать ослабление эрекции. Если же подойти к этому в сексуальном ключе, то это скучноватое занятие может превратиться в увлекательное занятие, которого оба с нетерпением ждут.
- Благодаря презервативам секс длится дольше, поскольку они по-своему помогают отсрочить эякуляцию. Поскольку партнеры могут не всегда быть на одной волне, за более долгое время они оба успеют получить удовольствие.
- Презервативы позволяют не отвлекаться от происходящего, сосредоточиться на своем партнере и не беспокоиться о заболеваниях, передающихся половым путем. Более безопасный секс – это лучший секс, поскольку он не дает стрессу, вызванному беспокойством, испортить настроение. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что что-то пойдет не так.
- Презервативы универсальны и задуманы так, чтобы подходить каждому. Большинство людей могут без проблем пользоваться презервативами. Иногда латексные презервативы могут вызывать раздражения у людей, страдающих аллергией или чувствительных к латексу, а иногда раздражение могут вызывать некоторые типы смазок для презервативов. Однако, если у вас аллергия на латекс, может быть полезно сменить бренд или использовать пластиковые презервативы. Презервативы из мягкого пластика (например, полиуретана, полиизопрена и нитрила) не содержат латекса.
- Избавьтесь от неприятных переживаний, связанных с презервативами. Секс всегда лучше, когда голова не занята негативными мыслями или неприятными переживаниями. Многие люди пережили неудачный сексуальный опыт, но постоянное возвращение мыслями к прошлому не сулит ничего хорошего. Факты же таковы, что в магазинах есть широкий выбор презервативов, среди которых каждый найдет что-нибудь для себя. Если неудачный опыт длится годами, а презервативы тем временем так и не получили нового шанса, значительный прогресс был упущен, так что определенно стоит попробовать их снова.
- Измените свое отношение к удовольствиям. Иногда способность испытывать сенсационные ощущения во время секса не имеет ничего общего с самим презервативом – она, прежде всего, связана с умением получать удовольствие от ситуации. «Достаточно ли привлекательно мое тело? Достаточно ли долго я продержусь?», – вопросы, которые проносятся в моей голове. От этих мыслей всё тело сжимается, мышцы напрягаются, и такой образ мышления лишает нас возможности получать удовольствие от полового акта. Отсутствие стресса и беспокойства позволяет телу расслабиться и увлечься наслаждением.
- Вскройте упаковку презерватива до того, как до него дойдет дело, поскольку так у вас не пропадет настроение. Если прелюдия уже в самом разгаре и все завелись, вскрытие презерватива в темной комнате может отвлечь и испортить настроение. А если сделать это немного раньше, не возникнет неудобного момента, когда вскрытие упаковки натолкнется на возможные сложности.