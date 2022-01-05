Дерматолог предупредила об опасности натуральной косметики

При этом следует понимать, что консерванты — не всегда представляют опасность. Например парабены, которые многие считают вредными такими не являются.

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“Консерванты — это не хорошо и не плохо, консерванты — это необходимость… Конечно, консерванты бывают разные. И среди них есть очень качетвенные, например, парабены. Все боятся парабенов, но почему-то никто не трудится поискать репорты об их доказанной безопасности… Парабены могут раздражать чувствительную кожу, но не более того!”, — пояснила специалист.