Дерматолог предупредила об опасности натуральной косметики
Эксперт объяснила, что любое натуральное средство не должно храниться долго, так как по заявке производителя в нем отсутствуют консерванты. На практике же картина часто другая: сроки хранения приближены к якобы небезопасной “химии”. Об этом пишет Медик Форум.
При этом следует понимать, что консерванты — не всегда представляют опасность. Например парабены, которые многие считают вредными такими не являются.
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“Консерванты — это не хорошо и не плохо, консерванты — это необходимость… Конечно, консерванты бывают разные. И среди них есть очень качетвенные, например, парабены. Все боятся парабенов, но почему-то никто не трудится поискать репорты об их доказанной безопасности… Парабены могут раздражать чувствительную кожу, но не более того!”, — пояснила специалист.
В связи с этим она обозначила, что не следует бояться ненатуральных средств и абсолютно доверять натуральным. Лучшее решение — ориентироваться на реакцию собственной кожи на то или иное средство. Однако, наиболее безопасными являются аптечные средства.