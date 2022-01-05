Поговорим об этом? Как рассказать детям о сексе с учетом их возраста(7)
Почему родители так стыдятся откровенных разговоров с детьми о сексе и порой не могут подобрать нужных слов? Так ли страшен секспросвет и как правильно рассказать сыну или дочери о существовании интимной жизни? Об этом пишет Woman Delfi.lv.
Если взрослый человек понимает, как важен секс, как он влияет на здоровье, уверенность в себе и ощущение удовлетворенности жизнью, то он сможет адекватно объяснить это и своим детям. В этом случае родитель поможет своему сыну или дочери вырасти свободными и уверенными в себе, осознанно относиться к своему телу и чувствам. Грамотное секспросвещение важно, так как позволяет перестать верить в мифы, начать понимать, как сделать близость безопасной, и выстроить счастливые отношения с партнером.
Психологи говорят: чем раньше мы начнем открыто рассказывать ребенку об интимной стороне жизни, тем выше вероятность, что у него сформируется представление: секс — это часть нормальной и здоровой жизни. При этом родителям важно понимать, какую информацию давать ребенку с учетом его возраста и в какой именно форме.
2 — 6 лет
В этом возрасте ребенок уже может осознавать различия между мальчиками и девочками и понимать, к какому полу относится он. Если сын или дочь задают вам вопрос о том, как они появились на свет, не перекладывайте ответственность на аистов и капусту. Тем более не нужно притворяться, что вы не расслышали вопрос, или переключаться на другую тему. Ответьте максимально честно, ребенку этого возраста будет достаточно просто объяснения: “сначала ты жил у мамы в животике и потом родился”. Рассказывать досконально о процессе зачатия и родов не нужно. Если вы научитесь вести честные разговоры, пока ваш ребенок еще маленький, вам будет легче в дальнейшем.
9 — 11 лет
От ребенка этого возраста вы уже можете услышать прямой вопрос: “Что такое секс?” В этом случае расскажите, откуда берутся дети, при этом сделайте акцент не на физиологии, а на эмоциональной стороне близости, которая возможна, если между партнерами есть любовь и они полностью доверяют друг другу.
Кроме того, вместе с ребенком вы можете прочитать детскую энциклопедию об анатомии и выучить названия половых органов. Не искажайте их, использование правильных названий помогает дать понять, что говорить об этих частях тела не стыдно. Ребенок, который знает правильные названия частей тела, сможет рассказать о них другим, например врачам, если это потребуется. Заодно будет уместно поговорить о важности интимной гигиены и ее базовых правилах.
11 — 13 лет
В этом возрасте практически все дети уже активно пользуются гаджетами. В школу они берут смартфоны, а дома получают доступ в интернет. Если вы не хотите, чтобы ваши дочь или сын травмировали психику после просмотра “просветительских” роликов, поговорите с ними первыми. Расскажите о половом созревании и принципах половой жизни: о личных границах, этике поведения, безопасности.
Главное, чтобы ваш ребенок не стеснялся обратиться к вам за честными ответами на сложные вопросы. Ни в коем случае не обсуждайте то, что вам расскажет ребенок, в присутствии других людей, это может подорвать его доверие к вам.
14 — 18 лет
Этот возраст — время первых свиданий и поцелуев. Расскажите подростку о том, какие риски есть у физической близости, об инфекциях, передаваемых половым путем, и использовании презервативов. Не запугивайте сына или дочь, говорите как можно более аргументированно и спокойно. Некоторым детям легче разговаривать без зрительного контакта. Когда вы решите поговорить о физической близости, расположитесь в комнате так, чтобы у подростка была возможность не смотреть вам в глаза.
Если ребенок задает вам вопрос, а вы не знаете ответа, так и скажите. Подростку не нужно, чтобы родители были экспертами во всем, гораздо важнее, чтобы он понимал: с вами можно доверительно поговорить на любую тему и попросить совета или помощи.