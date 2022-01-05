Поговорим об этом? Как рассказать детям о сексе с учетом их возраста

Если взрослый человек понимает, как важен секс, как он влияет на здоровье, уверенность в себе и ощущение удовлетворенности жизнью, то он сможет адекватно объяснить это и своим детям. В этом случае родитель поможет своему сыну или дочери вырасти свободными и уверенными в себе, осознанно относиться к своему телу и чувствам. Грамотное секспросвещение важно, так как позволяет перестать верить в мифы, начать понимать, как сделать близость безопасной, и выстроить счастливые отношения с партнером.

Психологи говорят: чем раньше мы начнем открыто рассказывать ребенку об интимной стороне жизни, тем выше вероятность, что у него сформируется представление: секс — это часть нормальной и здоровой жизни. При этом родителям важно понимать, какую информацию давать ребенку с учетом его возраста и в какой именно форме.

2 — 6 лет

В этом возрасте ребенок уже может осознавать различия между мальчиками и девочками и понимать, к какому полу относится он. Если сын или дочь задают вам вопрос о том, как они появились на свет, не перекладывайте ответственность на аистов и капусту. Тем более не нужно притворяться, что вы не расслышали вопрос, или переключаться на другую тему. Ответьте максимально честно, ребенку этого возраста будет достаточно просто объяснения: “сначала ты жил у мамы в животике и потом родился”. Рассказывать досконально о процессе зачатия и родов не нужно. Если вы научитесь вести честные разговоры, пока ваш ребенок еще маленький, вам будет легче в дальнейшем.

9 — 11 лет

От ребенка этого возраста вы уже можете услышать прямой вопрос: “Что такое секс?” В этом случае расскажите, откуда берутся дети, при этом сделайте акцент не на физиологии, а на эмоциональной стороне близости, которая возможна, если между партнерами есть любовь и они полностью доверяют друг другу.