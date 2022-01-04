Дверь раздора: можно ли подростку иметь личное пространство?
Имеют ли право подростки на личное пространство и приватность? Мнений на этот счет несколько, но правильный ответ тут только один: да, дети тоже хотят иметь свой угол, в который никто не полезет без спроса. Об этом пишет Chips journal.
Чтобы ходить там в одних трусах, свободно чесать то, что чешется, хранить личные записи, болтать с друзьями по телефону, читать книги, играть в компьютерные игры и материться, если математика никак не решается. Это важно для развития ребенка и его психического благополучия.
Даже в однокомнатных квартирах мамы и папы стараются как-то зонировать пространство, чтобы у ребенка был свой личный уголок. Но иногда квартира большая, а приватности никакой нет, потому что люди принесли из родительской семьи очень странные установки.
Пользовательница Реддита поссорилась с партнером и решила спросить, насколько она была неправа.
У женщины с ником melindthrowaway есть муж (на 11 лет ее старше), помешанный на своем авторитете главы семьи, и 14-летний сын-подросток. E мужа очень странные представления о том, как должны жить дети: он считает, что до 18 лет ребенок не имеет права закрываться от своих родителей, иметь дверь в комнате и какое-либо неподконтрольное родителям личное пространство.
Его жена, наоборот, полагает, что подростку нужна определенная свобода (может быть, не полная, но дверь-то точно нужна). Но всякий раз, когда она заводила разговор на эту тему, муж перебивал ее и говорил: “Я так рос, я хочу, чтобы он стал настоящим мужчиной”.
Женщина некоторое время слушалась мужа, но в этом году перед Рождеством и днем рождения сына (даты близки), она решила: нет, так дело не пойдет.
Поэтому melindthrowaway купила и установила в комнате сына дверь, пока никого не было дома. Когда подросток увидел этот подарок, он пришел в восторг. Мальчик был очень рад, чего не скажешь о муже женщины.
Мужчина рассердился, заявил, что это не то решение, которое она могла принимать в одиночку, добавил, что она проявила к нему неуважение, и теперь даже спать с ней в одной кровати отказывается.
Поэтому женщина пошла на Реддит и спросила: имела ли она право действовать за спиной у мужа?
Ответить на этот вопрос пожелали 15 тысяч человек. Как вы догадываетесь, решение было не в пользу мужа и его “авторитета”.
Многие сочли мужчину сверхконтролирующим, токсично-маскулинным, склонным к абьюзу. И указали на то, что если бы речь шла о девочке-подростке, а не о мальчике, то стоило бы серьезно задуматься, зачем отцу не позволять ей уединиться. Комментаторы сочли, что лишение ребенка права на личное пространство — это издевательство, а разговоры об авторитете главы семьи — мизогиния чистой воды.
“Ваш муж в одиночку принял решение не позволять подростку иметь в комнате дверь, а теперь вы тоже приняли решение в одиночку, и это ему не понравилось. У меня всего один вопрос: почему вы остаетесь с человеком, который так обращается с вами и с вашим сыном?” — написала LadyNorbert.
Комментатор с ником EmpressJainaSolo счел, что проблема гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Вот что он пишет:
"Вы поступили правильно, но, по-моему, проблема серьезнее, чем просто ссора.
Я считаю, что отсутствие двери или какого-либо права на неприкосновенность частной жизни является абьюзом. Мне жаль, что ваш муж воспитывался в доме, где жестоко с ним обращались, но это не дает ему права теперь дурно обращаться с вашим сыном.
Когда родился ваш сын, вам был 21 год, а вашему мужу — 32. Это тревожная разница в возрасте.
Ваш муж постоянно затыкает вам рот, наказывает вас и вашего сына за “неуважение к его авторитету”, и вы можете сделать что-то для своего ребенка только тайком, — это пугает. Меня тревожит, что у вашего мужа нездоровое тоталитарное мышление “главы семьи”. Его поведению нет никакого оправдания. Подумайте, действительно ли вы хотите оставить все, как есть?"
Часть комментаторов заметили, что муж — это партнер, он не может обладать каким-то там особым авторитетом и приказывать всем членам своей семьи.
В современном мире это так не работает. Вообще-то, у melindthrowaway тоже есть авторитет жены и матери, и она имеет право им пользоваться. То, что ее муж отказывает ей в праве на самостоятельные решения, — весьма печально. Женщину призывали не терпеть это, а задуматься над тем, нужен ли ей такой брак.
Кстати, насчет мотивов женитьбы зрелого мужчины на совсем юной женщине тоже сделали пару предположений. Многие решили, что он изначально искал девушку без какого-либо жизненного опыта, чтобы беспрепятственно командовать ею. Комментаторы дружно отметили, что замашки мужчины пугают и тянут на психологическое домашнее насилие.
Часть пользователей высказались в том духе, что melindthrowaway ничего плохого не сделала, но вот то, что она так долго терпит подобное отношение и позволяет обижать своего ребенка — это нехорошо. Им с мужем либо нужна семейная терапия, либо развод, потому что пока что от дисбаланса власти в семье страдает в первую очередь их сын.
Психологи и специалисты по детскому развитию советуют родителям подростков давать детям больше свободы и самостоятельности, потому что так они формируют важные для своей дальнейшей жизни компетенции и приобретают уверенность в себе. Обычно, если есть возможность, ребенка довольно рано отселяют в отдельную комнату со своей дверью. Так что melindthrowaway даже слегка опоздала со своим подарком.
Между тем, как бы нам ни хотелось объявить ее мужа чудаком, сделать это не получится — мнение, что подростки не имеют права на приватность, разделяет огромное количество людей. В ТикТоке, например, бурно поддержали маму, которая попросила своего брата распилить дверь в комнату дочери бензопилой. И хотя подобное недоверие травмирует ребенка и разрушает его отношения с родителями, мамы и папы продолжают считать, что личной жизни, личного пространства, и вообще ничего личного у их ребенка быть не может.