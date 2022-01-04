Дверь раздора: можно ли подростку иметь личное пространство?

Чтобы ходить там в одних трусах, свободно чесать то, что чешется, хранить личные записи, болтать с друзьями по телефону, читать книги, играть в компьютерные игры и материться, если математика никак не решается. Это важно для развития ребенка и его психического благополучия.

Даже в однокомнатных квартирах мамы и папы стараются как-то зонировать пространство, чтобы у ребенка был свой личный уголок. Но иногда квартира большая, а приватности никакой нет, потому что люди принесли из родительской семьи очень странные установки.

Пользовательница Реддита поссорилась с партнером и решила спросить, насколько она была неправа.

У женщины с ником melindthrowaway есть муж (на 11 лет ее старше), помешанный на своем авторитете главы семьи, и 14-летний сын-подросток. E мужа очень странные представления о том, как должны жить дети: он считает, что до 18 лет ребенок не имеет права закрываться от своих родителей, иметь дверь в комнате и какое-либо неподконтрольное родителям личное пространство.

Его жена, наоборот, полагает, что подростку нужна определенная свобода (может быть, не полная, но дверь-то точно нужна). Но всякий раз, когда она заводила разговор на эту тему, муж перебивал ее и говорил: “Я так рос, я хочу, чтобы он стал настоящим мужчиной”.

Женщина некоторое время слушалась мужа, но в этом году перед Рождеством и днем рождения сына (даты близки), она решила: нет, так дело не пойдет.

Поэтому melindthrowaway купила и установила в комнате сына дверь, пока никого не было дома. Когда подросток увидел этот подарок, он пришел в восторг. Мальчик был очень рад, чего не скажешь о муже женщины.

Мужчина рассердился, заявил, что это не то решение, которое она могла принимать в одиночку, добавил, что она проявила к нему неуважение, и теперь даже спать с ней в одной кровати отказывается.

Поэтому женщина пошла на Реддит и спросила: имела ли она право действовать за спиной у мужа?

Ответить на этот вопрос пожелали 15 тысяч человек. Как вы догадываетесь, решение было не в пользу мужа и его “авторитета”.