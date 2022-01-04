Гороскоп на январь: узнайте, как начнется для вас 2022 год!
Смотрите гороскоп на январь от астролога Русского Радио Ольги Потемкиной.
Овны
Вы получите гонорар за работу, проделанную в прошлом году. При чем это могут быть деньги, которые вы уже не надеялись получить. Также это может быть и прибавка к зарплате.
В январе вам не стоит планировать дальние поездки независимо от цели путешествия.
Тельцы
Несмотря на трудности пандемического характера, вы сможете совершить увлекательное или полезное для вашей профессиональной деятельности путешествие, которое уже давно планировали.
Бизнесменам лучше повременить с привлечением инвестиций или оформлением займов. Энергии будет потрачено много, а результат, скорее всего, отрицательный.
Близнецы
Вам просто необходима поддержка вашего партнера – мужа, жены или любимого человека – парня или девушки. И не только душевная и моральная, но и материальная тоже.
За этой поддержкой стоит обратиться в уважительной и вежливой форме. Требовательный и раздражительный тон не вызовут положительного отклика, а скорее, приведут к ссоре.
Раки
Вы будете обласканы своим партнером, мужем или женой. В январе особенно ощутимо будет чувствоваться любовь и забота. Возможно, получение милого, не по поводу, подарка.
На работе придется засучить рукава и приложить не мало сил, чтобы выполнить свои обязанности и работу коллег, которые не смогли выйти из-за состояния здоровья. В многочисленных коллективах соблюдайте правила поведения в пандемическое время.
Львы
Год вполне может начаться с предложения занять более высокую или ответственную должность. Это предложение вытекает из высокой оценки вашего профессионализма и труда, как начальством, так и коллегами.
Возможно, вас ждут переживания по поводу отношений с любимым человеком, так как его действия могут показаться вам неприемлемыми. Стоит сказать об этом открыто и сразу, не вынашивая обиду несколько дней.
Девы
Настроение месяца игривое и располагающее к оптимизму. На такой волне можно попытать счастья и купить лотерейный билет или позволить себе удовольствие, о котором давно мечтали.
Шумную вечеринку с друзьями в вашем доме стоило бы отменить. Иначе, она может перерасти в жесткое противостояние с выяснением политических взглядов участников.
Весы
К вам может напроситься в гости человек, с которым вы не виделись и не общались довольно давно. Если вы сомневаетесь по поводу приятности этого общения, все равно соглашайтесь. Польза будет!
Бизнесменов ждет череда перемен. Возможно, не самых желанных, но приняв их, как элемент развития или оптимизации, вы поймете, что они были к лучшему.
Скорпионы
Если у вас были планы купить или продать автомобиль, то январь наилучший месяц для такой сделки. Удачный месяц у блогеров, которые работают в сфере продвижения, смм маркетинга и бизнес консультантов.
Не попадитесь на крючок мошенников. Ваш знак наиболее притягателен в январе для их жульнических действий.
Стрельцы
У вас просматривается прямая зависимость между вашими усилиями и поступлением средств на ваш счет. Сил у вас достаточно, чтобы обслуживать несколько каналов зарабатывания денег.
К этим каналам не относится возможность давать деньги под проценты или игра на бирже. Здесь вас ждет, скорее, разочарование и потери, но не выгода и прибыль.
Козероги
Любовь и творчество будут для вас залогом успеха, как в карьере, так и в деньгах. Следуйте за вашим чувством и интуицией, и они приведут вас к новым свершениям.
На работе у вас есть тайные недоброжелатели. Сделайте все, чтобы вас не в чем было упрекнуть или заподозрить.
Водолеи
Возможно у вас есть тайная поклонница или воздыхатель. Если вы сами не вычислите этого человека и не проявите к нему интерес, то его любовь так останется не раскрытой.
Не сердитесь на своего ребенка, если он устроит шумную вечеринку в ваше отсутствие. Вспомните свою молодость и собственные шалости.
Рыбы
Огромное удовольствие доставят вам успехи вашего первенца. Возможно, в нем проснутся лидерские способности, и он постарается их реализовать. Обязательно помогите ему в этом.
Руководство вашего предприятия может испытывать стресс в поисках путей выхода из кризиса. Вас это не должно волновать. Рабочее место останется за вами!