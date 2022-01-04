Гороскоп на январь: узнайте, как начнется для вас 2022 год!

Овны



Вы получите гонорар за работу, проделанную в прошлом году. При чем это могут быть деньги, которые вы уже не надеялись получить. Также это может быть и прибавка к зарплате.

В январе вам не стоит планировать дальние поездки независимо от цели путешествия.

Тельцы



Несмотря на трудности пандемического характера, вы сможете совершить увлекательное или полезное для вашей профессиональной деятельности путешествие, которое уже давно планировали.

Бизнесменам лучше повременить с привлечением инвестиций или оформлением займов. Энергии будет потрачено много, а результат, скорее всего, отрицательный.

Близнецы



Вам просто необходима поддержка вашего партнера – мужа, жены или любимого человека – парня или девушки. И не только душевная и моральная, но и материальная тоже.

За этой поддержкой стоит обратиться в уважительной и вежливой форме. Требовательный и раздражительный тон не вызовут положительного отклика, а скорее, приведут к ссоре.

Раки



Вы будете обласканы своим партнером, мужем или женой. В январе особенно ощутимо будет чувствоваться любовь и забота. Возможно, получение милого, не по поводу, подарка.

На работе придется засучить рукава и приложить не мало сил, чтобы выполнить свои обязанности и работу коллег, которые не смогли выйти из-за состояния здоровья. В многочисленных коллективах соблюдайте правила поведения в пандемическое время.

Львы



Год вполне может начаться с предложения занять более высокую или ответственную должность. Это предложение вытекает из высокой оценки вашего профессионализма и труда, как начальством, так и коллегами.

Возможно, вас ждут переживания по поводу отношений с любимым человеком, так как его действия могут показаться вам неприемлемыми. Стоит сказать об этом открыто и сразу, не вынашивая обиду несколько дней.

Девы



Настроение месяца игривое и располагающее к оптимизму. На такой волне можно попытать счастья и купить лотерейный билет или позволить себе удовольствие, о котором давно мечтали.