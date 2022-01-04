Эти масла помогут вам сохранить здоровье кожи

Прежде всего специалист пояснила, что не следует путать эфирные масла с базовыми.

“Базовое масло — это жирное масло, созданное методом прессования косточек, орехов, семян… Одни масла отлично работают как противоспалительные. Другие, как питательные и увлажняющие. Третьи стимулируют регенерацию кожи и обладают ранозаживляющим эффектом”, — пояснила она.

По словам эксперта, особенно полезны для кожи масла шиповника и семян малины.

Первое обладает антивозрастным эффектом, благодаря обилию витаминов А, с и Е. Оно оказывает мощное регенерирующее действие и обновляет эпидермис, а также способствует улучшению кровообращения и освежает лицо.

Второе же актуально в холодное время года. Продукт из семян малины предотвращает сухость, шелушение, снимает раздражение и подходит для чувствительной кожи.