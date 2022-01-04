Красота и здоровье
04.01.2022, 11:26

Эти масла помогут вам сохранить здоровье кожи

 (1)
Иллюстративное фото
Фото автора MART PRODUCTION: Pexels

Ароматерапевт Мария Катина рассказала, какие масла помогают поддерживать здоровье и красоту кожи. Об этом пишет Медик Форум.

Прежде всего специалист пояснила, что не следует путать эфирные масла с базовыми.

“Базовое масло — это жирное масло, созданное методом прессования косточек, орехов, семян… Одни масла отлично работают как противоспалительные. Другие, как питательные и увлажняющие. Третьи стимулируют регенерацию кожи и обладают ранозаживляющим эффектом”, — пояснила она.

По словам эксперта, особенно полезны для кожи масла шиповника и семян малины.

Первое обладает антивозрастным эффектом, благодаря обилию витаминов А, с и Е. Оно оказывает мощное регенерирующее действие и обновляет эпидермис, а также способствует улучшению кровообращения и освежает лицо.

Второе же актуально в холодное время года. Продукт из семян малины предотвращает сухость, шелушение, снимает раздражение и подходит для чувствительной кожи.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии