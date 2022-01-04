Принц Гарри и Меган Маркл собрались сменить место жительства

По данным источников, герцог и герцогиня Сессекские не бывают там “на седьмом небе” от счастья и поэтому планируют сменить место жительства. Пара недовольна месторасположением особняка. Она не чувствует в доме уединения, несмотря на то, что поместье окружает изгородь из сосен и кипарисов. При этом принц Гарри и его супруга не планируют уезжать далеко, они выбрали дом по соседству и собрались купить его.