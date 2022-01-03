ФОТО | Последняя модная вечеринка ушедшего года: показ Varan Latvija в Malino Beauty Studio

Мероприятие прошло в духе французского салона в уютной атмосфере за бокалом латвийских коктейлей на основе игристых вин. Все тайны создания коллекции лично поведала гостям создательница Varan Latvija Екатерина Ганина, а также продемонстрировала бестселлеры весенней коллекции — тренчи и костюмы из льна.