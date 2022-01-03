03.01.2022, 15:15
ФОТО | Последняя модная вечеринка ушедшего года: показ Varan Latvija в Malino Beauty Studio
29 декабря прошла последняя модная вечеринка 2021 года в Таллинне! В студии визажиста Лидии Малиновской Malino Beauty Studio состоялся показ домашней одежды от латвийского бренда Varan Latvija, дополненный новинками предстоящего весеннего сезона.
Мероприятие прошло в духе французского салона в уютной атмосфере за бокалом латвийских коктейлей на основе игристых вин. Все тайны создания коллекции лично поведала гостям создательница Varan Latvija Екатерина Ганина, а также продемонстрировала бестселлеры весенней коллекции — тренчи и костюмы из льна.
Ведущая вечера Екатерина Вайзер поведала, что будет модно и актуально в 2022 году, а также разыграла множество полезных подарков от Varan Latvija, Malino Beauty Studio и Marence skincare.