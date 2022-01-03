Топ-10 токсичных вещей, которые есть в каждом доме и могут представлять угрозу для здоровья

Эксперты издания lifehack назвали самые токсичные вещи, которые могут быть в вашем доме. Обратите внимание на эти вредные вещи, они могут представлять угрозу для здоровья.

1. Духи

Исследование, проведенное Агентством по охране окружающей среды, показало, что потенциально опасные химические вещества обычно можно найти в ароматах. Токсичные химические вещества, такие как бензальдегид, камфора, этилацетат, бензилацетат, линалоол, ацетон и метиленхлорид, при вдыхании могут вызывать головокружение, тошноту, сонливость, раздражение горла, глаз, кожи и легких, повреждение почек и головные боли.

2. Матрасы

Многие матрасы содержат высокий уровень потенциально вредного соединения, называемого полибромдифениловые эфиры. Проблемы со здоровьем, связанные с воздействием ПБДЭ, включают повреждение мозга и репродуктивной системы, снижение качества спермы и проблемы с щитовидной железой. ПБДЭ запрещены в Канаде и нескольких штатах США.

3. Чистящие средства

Многие чистящие средства, которые вы используете каждый день, содержат вредные химические вещества, но вы, вероятно, не думаете, что есть много альтернатив. Однако натуральные продукты, такие как пищевая сода, мыльный порошок или лимон и горячая вода, часто работают так же хорошо, не покрывая ваш дом токсичными химикатами.

4. Освежители воздуха

Как и чистящие средства, освежители воздуха помогают сохранять в наших домах уют, но исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что при чрезмерном использовании или в непроветриваемом помещении они выделяют токсичные уровни загрязняющих веществ. Освежители воздуха вокруг вашего дома не должны вызывать у вас тошноту и вы должны обеспечить вентиляцию помещения.

5. Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов

Многие пластиковые контейнеры изготовлены из таких химических веществ, как фталаты, которые могут влиять на эндокринную систему организма и вызывать неблагоприятные последствия для развития, репродуктивной системы и неврологии у людей. По возможности переходите на стеклянную тару.