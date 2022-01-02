Не теряйте время зря! Вот признаки того, что в ваших отношениях есть проблемы(2)
Каковы же признаки того, что ваши отношения неправильные?
Страдания
Если один из партнеров сильно страдает от ссор, возникающих в отношениях. Возможно, него даже поднимается температура или учащается пульс. В таком случае соры становятся серьезной проблемой.
Часто повторяющиеся темы
Если вас постоянно обвиняют и ссорятся с вами по одним и тем же причинам, будь то религия, деньги, секс, наличие детей и так далее, это может быть признаком того, что ваши отношения переживают кризис.
Насилие
Если ваш партнер оскорбляет вас словами или применяет насилие по отношению к вам, нельзя назвать ваши отношения правильными. В таком случае стоит не позволять партнеру вести себя таким образом, а если не получается — придется решиться на расставание.
Полная тишина
Если один из партнеров закрывается, как только возникает разногласие, и отказывается общаться, ваши отношения не самые лучшие. Поступая таким образом, человек избегает от диалога, не хочет разговаривать и ведет себя совершенно безответственно по отношению к другому человеку. Это форма манипуляции распространена у людей с расстройствами личности.