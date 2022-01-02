Секс и отношения
02.01.2022, 18:56

Не теряйте время зря! Вот признаки того, что в ваших отношениях есть проблемы

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Иллюстративное фото
Фото автора Jasmine Carter: Pexels
В этом нет ничего плохого, когда люди, живущие вместе под одной крышей, иногда ссорятся. Однако иногда ссоры могут свидетельствовать о серьезных проблемах в отношениях, пишет naistekas.

Каковы же признаки того, что ваши отношения неправильные?

Страдания

Если один из партнеров сильно страдает от ссор, возникающих в отношениях. Возможно, него даже поднимается температура или учащается пульс. В таком случае соры становятся серьезной проблемой.

Часто повторяющиеся темы

Если вас постоянно обвиняют и ссорятся с вами по одним и тем же причинам, будь то религия, деньги, секс, наличие детей и так далее, это может быть признаком того, что ваши отношения переживают кризис.

Насилие

Если ваш партнер оскорбляет вас словами или применяет насилие по отношению к вам, нельзя назвать ваши отношения правильными. В таком случае стоит не позволять партнеру вести себя таким образом, а если не получается — придется решиться на расставание.

Полная тишина

Если один из партнеров закрывается, как только возникает разногласие, и отказывается общаться, ваши отношения не самые лучшие. Поступая таким образом, человек избегает от диалога, не хочет разговаривать и ведет себя совершенно безответственно по отношению к другому человеку. Это форма манипуляции распространена у людей с расстройствами личности.

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